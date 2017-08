Carlos Sainz: "No me importaría que Gasly fuera mi compañero de equipo"

Sainz, Bélgica 2017 / Fuente: @tororossospy

Carlos Sainz vuelve a subirse al Toro Rosso después del parón veraniego. Los de Faenza sufren de motor, algo que parece convertirse en tema tradicional año tras año. El motor Renault lastra a los italianos y a sus “superiores”: Red Bull Racing.

Por ello, en Toro Rosso se esfuerzan en hacer todo lo posible desde la parte aerodinámica y de chasis. James Key, director técnico de los de Faenza, es uno de los artífices del rendimiento del STR-12 en cuanto a rendimiento aerodinámico se refiere.

"Siempre he dicho que Key es muy importante para Toro Rosso. No sé el tiempo que ha ampliado su contrato, pero estoy seguro de que si todos los equipos tuvieran el mismo presupuesto, Toro Rosso estaría mucho más arriba y en muchos aspectos, eso se debería a Key", recogía abiertamente la agencia de noticias GMM.

En Formula 1 siempre hay falsos rumores. Los últimos relacionaban a Honda motorizando al equipo de Sainz. Éste asegura que desde arriba no le habían informado de nada: "Para ser sincero, no tengo nada que ver con eso y ni Helmut Marko ni nadie me han dicho nada de eso, así que creo que no son más que rumores", explicaba sinceramente.

El próximo año el mercado de fichajes estará caldeado. Pierre Gasly tiene papeletas, así como Charles Leclerc, de subir a la máxima categoría. Sainz se pronuncia al respecto:

"Por supuesto que tengo simpatía por Gasly, no me importaría si se convierte en mi compañero de equipo, pero esto también es responsabilidad de Helmut Marko, no mía, así que no tengo ni idea de si optará por la estabilidad o por un piloto nuevo con talento. Desafortunadamente en la F1 no es suficiente demostrar resultados excelentes, se tienen que dar unas circunstancias, así que necesitas tener paciencia”, ha expresado para finalizar el de Toro Rosso.