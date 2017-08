Lewis Hamilton iguala las poles de Michael Schumacher en el Gran Premio de Bélgica

Google Plus

Lewis Hamilton iguala las poles de Michael Schumacher en elGran Premio de Bélgica | Fuente: Zimbio

Imperial Lewis Hamilton. Se sabía favorito para lograr la pole en Spa-Francorchamps y no lo dudó ni un momento. Mejor tiempo en las tres sesiones de clasificación, siendo además el primero de los favoritos en abrir pista. Siempre al ataque. ¿Qué mejor manera de alcanzar el récord histórico de 68 poles de Michael Schumacher que en uno de los circuitos con más mística del universo automovilístico? El mismo trazado que ya vio debutar al káiser en 1991 y su primera victoria en 1992. Histórico.

Ferrari llegaba a la clasificación tras lograr los dos mejores tiempos en los terceros entrenamientos libres. Parecía que darían más guerra a los Mercedes que la que prometían el viernes y la que finalmente han dado. Lejos en todo momento de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel minimizó pérdidas al lograr el segundo tiempo in extremis, arrebatándoselo a Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel, durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica | Fuente: Zimbio

Históricamente, Spa-Francorchamps es seguramente el mejor circuito para Kimi Räikkönen. Así lo venía demostrando durante todo el fin de semana, dominando a Sebastian Vettel. Hasta la clasificación. Tras una gran actuación, unas vibraciones inesperadas se han llevado las opciones del finés de ser segundo al tener que abortar su último intento, siendo finalmente cuarto.

Por detrás de los dominadores de la temporada, Red Bull se encuentra en tierra de nadie: ni pueden alcanzar a los de delante ni les pueden alcanzar. Un inspirado Max Verstappen ante una gran masa de aficionados neerlandeses se ha impuesto a su compañero, Daniel Ricciardo, por dos décimas.

Entre Renault y Force India se han repartido las cuatro últimas posiciones de la Q3. Todo hacía prever que Jolyon Palmer comandaría a los mortales, pero una inesperada avería en la presión del aceite del cambio ha echado por tierra el mejor fin de semana del piloto británico, que ha estado irreconocible, mucho más rápido que su compañero. Nico Hülkenberg ha cogido el testigo y se ha alzado con la séptima posición, liderando a los dos Force India, con Sergio Pérez octavo y Estaban Ocon noveno.

Jolyon Palmer rueda en Spa-Francorchamps | Fuente: Zimbio

La batería impide a Fernando Alonso colarse en Q3

Poco le faltó a McLaren para colarse en Q3 de la mano de Fernando Alonso y de los rebufos. Debido a las 65 posiciones de sanción que arrastraba Stoffel Vandoorne, el belga no luchó por marcar un buen tiempo en la segunda sesión de clasificación, sino que intentó ayudar con su rebufo al asturiano a asaltar el top 10.

La estrategia ya había salido bien en Q1 y los de Woking repitieron éxito en Q2, pero no contaban con una avería mecánica… Tras absorber de forma magistral el rebufo de Stoffel en la recta de Kemmel, Fernando no pudo rematar la vuelta debido a una pérdida de potencia a su paso por el segundo sector y así se lo hizo saber a su escudería por radio: “¡¡No hay potencia!!”.

Posteriormente, el ovetense confirmó a los medios que había sufrido una avería en la batería, lo que le habría causado una pérdida de seis décimas entre las curvas 11 y 12. Hasta entonces, marchaba dos décimas mejor que su tiempo anterior, lo que le habría valido para pasar a Q3, ya que, ulteriormente, se quedaría solo a una décima de hacerlo.

Fernando Alonso afronta Eau Rouge | Fuente: Zimbio

La lógica ha imperado en la Q2. Los Haas no pudieron continuar su aventura en la Q3, quedándose 12º Romain Grosjean y 13º Kevin Magnussen, pero eso no ensucia su gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Desde la clasificación de Mónaco, allá por el mes de mayo, los dos bólidos estadounidenses no superaban la Q1.

Carlos Sainz no pudo ir más lejos del 14º puesto lastrado por la poca velocidad de Toro Rosso en este tipo de circuitos. A pesar de que se le ha visto muy disgustado, lo cierto es que ha vuelto a batir a su compañero de escudería por enésima vez en 2017.

Carlos Sainz a su paso por Pouhon | Fuente: Zimbio

Sin sorpresas en la Q1

Ninguna sorpresa los eliminados en Q1. A los esperados Sauber, se han unido los dos monoplazas de Williams. Ni Felipe Massa ni Lance Stroll han podido sacar más de sus máquinas, cuyo rendimiento a la vuelta de las vacaciones es más que decepcionante, peor aún si se tiene en cuenta que, a priori, Spa-Francorchamps es un circuito que no debería perjudicarles especialmente. El quinto invitado ha sido Daniil Kvyat, que sigue perdido y sin rumbo: 754 milésimas por detrás de su compañero, Carlos Sainz, que terminó la primera sesión de clasificación en el octavo lugar.

Muchas sanciones

Más allá de los tiempos, los resultados de la clasificación del Gran Premio de Bélgica están marcados por las sanciones, muchas y variadas.

Los dos Sauber, tanto Marcus Ericsson como Pascal Wehrlein, han tenido que cambiar la caja de cambios, por lo que acumulan cinco posiciones de sanción cada uno. Las mismas que arrastra Felipe Massa desde los últimos entrenamientos libres tras no respeta la doble bandera amarilla. Más puestos de penalización deberá afrontar Daniil Kvyat: 20 por cambiar de motor. Ni sumando todas ellas se alcanzan las 65 de Stoffel Vandoorne, que ha cambiado diferentes elementos internos de su monoplaza. Por desgracia para él, nadie le libra de salir último en la carrera de casa.

Tabla de tiempos