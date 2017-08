Lewis Hamilton: "Igualar a Michael es surrealista sabiendo que es una leyenda

Fuente: Zimbio

Sábado histórico el vivido hoy en el fabuloso circuito de Spa-Francorshamps. Lewis Hamilton se ha convertido en piloto con más poles de la historia de la Fórmula 1 alcanzando las 68 poles de Michael Shumacher. El piloto británico se ha impuesto por delante de su rival por el campeonato, Sebastian Vettel y su compañero de box, Valtteri Bottas.

Si ya se emocionó cuando recibió un casco de Senna, hoy no ha sido menos. Al bajarse del coche, Ross Brawn, personaje clave en la carrera de ambos pilotos, se ha dirigido hacia él y le ha dejado un mensaje de parte de toda la familia Shumacher.

"Estoy aquí para dar un mensaje muy especial de Corinna Schumacher y la familia Schumacher, que quieren felicitarte por igualar el récord de Michael. Dicen que Michael siempre dijo que los récords están ahí para ser superados. Así que quieren mandar un especial agradecimiento. Enhorabuena Lewis. Bien hecho", le dijo Brawn.

Al oírlo, Hamilton, visiblemente emocionado, qusio dar las gracias y mostrar su admiración al que muchos consideran el mejor piloto de todos los tiempos.

"Escuchar el mensaje eque me acaba de dejar Ross.. uff muchas gracias. Rezo por Michael y toda su familia. He tenido la suerte de poder competir con él. Siempre lo he admirado y todavía lo hago. Es un honor empatar con él pero él seguira siendo uno de los mejores de todos los tiempos", declaraba el británico.

Ya en frío, en la rueda de prensa post-clasificación, el británico aún no daab crédito de su gran gesta, calificado como surrealisto por el mismo Lewis.

"Es un día especial. Para ser sincero veía en el horizonte esas 68 poles y sabía que lo conseguiria pero no había pensado demasiado en ello. Lo he hecho en lugar inusual, donde vine en un gran premio por primera vez en 1996 y vi a Michael. El sonido de su motor sacudó mi caja torácica, fue increíble y mi amor por este deporte creció. Haberlo igualado es un punto surrealista sabiendo que Michael es una leyenda. De todos mdos estoy muy orgullosos de haberlo igualado", admitió.

"Cuando crucé la meta y volvia a boxes, reflexioné sobre el equipo y el trabajo que están haciendo para darme el coche de mis sueños. Tenemos un coche con el que soñar y hay una gran cantidad de gente trabajando tanto en la fábrica como en casa".

Ahora parece claro que Hamilton logrará alguna pole más y será el piloto con más poles de la historia en solitario. Sin embargo, Hamilton, al ser preguntado acerca de ello, afirmaba no pensarlo demasiado ni en la posibilidad de superar al kaiser en su segunda casa, en Monza.

"Generalmente vivo día a día, no planeo nada. Quiero estar en F1 durante algún tiempo, así que trabajaré para lograr el mayor número. No estoy seguro de cuál será el siguiente paso. Si se lo dedicara en Monza, sería el mejor homenaje para él. Pero realmente, para ser sincero, no he pensado en ello todavía" expresó para finalizar.

Hamilton ha logrado hoy lo que mucho solo pueden soñar. El británico esta viviendo un momento dulce en su vida pero debe centrarse en su duelo por el campeonato con Sebastian Vettel si quiere conquistar su cuarta corona y seguir haciendo historia dentro del Gran Circo.