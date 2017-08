Carlos Sainz: "Spa es una de las carreras en las que pueden pasar cosas"

Fotografía: Redes Sociales Toro Rosso

Carlos Sainz no ha terminado muy satisfecho tras su actuación en la sesión clasificatoria de hoy, el circuito de Spa es uno de los favoritos del calendario para el madrileño pero desde que está en F1, no consigue los resultados que le gustaría tener en este trazado. Por ahora Sainz deberá conformarse con salir desde la decimocuarta posición de parrilla.

El principal objetivo de Carlos en esta carrera es mantenerse en pista en todo momento y poder acabar la carrera, ya que Spa es uno de sus circuitos favoritos, a pesar de que no suele darle grandes resultados, ya que por ahora no ha conseguido finalizar ninguna carrera de F1 en este circuito.

Sainz está totalmente resignado, ya que hoy ha podido ver como su STR12 se iba quedando atrás mientras iban transcurriendo los minutos.

"Estaba octavo porque los demás no habían puesto juegos de ruedas, no hay mucho positivo que sacar de esta sesión, por mucho que lo intentemos, sabíamos que era algo que podía pasar, ir de más a menos esta semana a medida que los demás iban poniendo más potencia y más carga aerodinámica en los coches y al final es lo que hay", comentaba el del Toro Rosso.

Carlos mañana deberá centrar todas sus fuerzas para poder finalizar la carrera, además tendrá que intentar encontrar algo de evolución en su monoplaza, con respecto a hoy.

"He hecho tres vueltas calcadas, luego ya no he podido bajar más, llevo en el límite del coche desde que ha empezado el fin de semana, cuando ayer os decía que pensaba que iba a ser diferente, no mentía, en los Libres 3 tampoco Haas ha puesto el ultrablando, sabíamos que a la mínima que lo pusieran, nos iban a pasar, así que es lo que hay", afirmaba el madrileño.

Pero lo más importante de todo, es que Carlos Sainz no pierde jamás la esperanza en cuanto a la carrera se refiere: "Eso debería ser fundamental, acabar la carrera porque Spa es una de las carreras en las que pueden pasar cosas", zanjaba Sainz