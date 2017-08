Google Plus

Sebastian Vettel, en Ferrari hasta 2020 / Fuente: @ScuderiaFerrari

Sebastian Vettel no puede estar más contento hoy. Los de Maranello quieren seguir teniendo al tetracampeón en sus filas 3 años más. A pesar de que el teutón no ha podido llevarse la pole hoy, se muestra contento con su rendimiento y felicita de gran manera al británico.

"Hamilton ha tenido el esfuerzo y yo sé lo que es trabajar en Fórmula 1, pero yo creo que en Ferrari es algo único, algo que no tienen otros equipos, la gente habla de leyendas y para mí esta leyenda todavía sigue viva"

"Seguro que si habéis estado en Maranello, la presencia de Ferrari es enorme. Si te fijas en la gente que trabaja para Ferrari y les conoces, entonces todavía es mucho mayor, la pasión que tienen por la marca", explicaba hacia la prensa.

El alemán alaga a su equipo, pues cree que la manera en la que se trabaja con los italianos es única y especial; algo que les distingue de los demás equipos. "Creo y estoy convencido que esto permite que todo el mundo vaya un paso más adelante comparado con otros equipos y esa es mi convicción, creo que estoy realmente contento de ser parte de esta familia", comentaba entusiasmado.

"En cierto modo era algo que no me causaba ningún dolor de cabeza, el poder seguir", expresó acerca de su renovación hasta 2020.. "Creo que podemos conseguir lo que queremos y parece que las cosas tienen buena pinta, todavía nos queda mucho camino por delante, eso es evidente".

Vettel, quien sale desde la segunda plaza entre ambos Mercedes, también se ha “copiado” de la estrategia realizada por McLaren: los rebufos. Dado que Bélgica es un circuito importante para los motores, Ferrari ha querido minimizar de todas las formas posibles la brecha que tiene con la marca alemana. "Tenía una buena sensación en la Q1, la salida ha sido muy buena pero he perdido un poco esa sensación. Tenía la parte delantera un poco pesada, me faltaba respuesta del coche. Tengo que admitir que ha sido una buena vuelta, luego Räikkönen ha tenido que abortar su vuelta y me ha dado un poco de rebufo. Era muy importante para nosotros estar en esta posición”

Para finalizar, el ex de Red Bull argumenta que si están en primera línea “es por algo” y que son mejores en carrera que a una vuelta: "Por ahora ha ido bastante bien. A una vuelta pensé todo el fin de semana que sería complicado. Cuando haces vueltas consecutivas con mucho combustible, parece que va bien. Estamos en la primera línea de la parrilla por algo y debería demostrarse también en carrera", ha expresado para finalizar.