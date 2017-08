Ferrari no se queda atrás en Spa

Fotografía: Redes Sociales Scuderia Ferrari

Kimi Räikkönen parecía ser el autor de la pole del GP de Bélgica, pero unos problemas con los neumáticos durante la sesión de clasificación ha impedido que Kimi se llevará finalmente la primera posición. El finlandés tuvo que conformarse con la cuarta posición de parrilla al no conseguir escalar más posiciones. Algo que le debe tranquilizar a Räikkönen, es que se ha mantenido con buen ritmo a pesar de todo, y que no será descartado para luchar por la victoria mañana.

"Ha sido una clasificación desconcertante. Durante toda la sesión tuve vibraciones en el coche que no paraban. Es difícil saber cuánto afectaron a mi vuelta, pero seguro que no me ayudaron. Es muy decepcionante porque todo el fin de semana he ido bien y teníamos las herramientas para conseguir un buen resultado, porque el coche estaba bien y teníamos la velocidad. En mi último intento empecé bien pero cometí un error por no tener temperatura en las gomas, y me fui de lado en la curva nueve, y allí acabó todo. Ser cuarto no es desastre pero está lejos de lo que quería. Espero que tengamos una carrera sencilla y tomemos las decisiones adecuadas", comentaba Kimi.

Por otro lado su compañero de equipo Sebastian Vettel, se ha sentido bastante cómodo durante todas las sesiones y con un buen ritmo, y a pesar de haberse encontrado casi todos los días por detrás de su compañero de equipo, Vettel finalmente conseguía clasificarse segundo, lo hizo incluso por delante de uno de los pilotos de Mercedes.

Sebastian se ha mostrado muy contento con los resultados que ha obtenido hoy: "Me sentí bien desde la Q1. Durante la Q2 lo importante era pasar el corte y entonces en Q3 tuve un buen primer intento, aunque sufrí un poco con los neumáticos. Estoy contento con el resultado de hoy. Creo que conseguimos algo que nadie esperaba de nosotros. El ritmo fue muy bueno y tengo ganas de correr mañana. Será una carrera larga con muchas vueltas y en circuito donde todo el mundo ha tenido problemas con los neumáticos a lo largo del fin de semana”.

Y para finalizar quiso destacar su renovación con Ferrari: “Estoy feliz por mi extensión de contrato porque amo Ferrari. Quiero ser exitoso aquí y quiero seguir corriendo vestido de rojo", zanjaba el alemán.