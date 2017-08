Buenas sensaciones para RedBull en Spa

Fotografía: Redes Sociales RedBull Racing

Los de RedBull no han tenido una buena clasificación, pero tampoco se encuentran tan lejos del grupo de cabeza, es por eso que mañana tendrán que luchar si quieren conseguir unas posiciones mejores a las que han conseguido hoy.

Max Verstappen conseguía finalizar quinto tras una gran clasificación. Max se ha mostrado en todo momento contento con su resultado de hoy, además de asegurar que ambos Ferrari no se encuentran muy lejos de él. Verstappen desea que las condiciones climatológicas se mantengan mañana igual que las de hoy, para poder hacer así “una carrera decente”.

"Estoy muy contento con mi vuelta en la Q3, para ser honesto no podría haber sido mejor, ya que he juntado todo y he conseguido el mejor rendimiento del coche. Creo que la vuelta fue mejor como para una quinta posición, el año pasado conseguí la segunda posición y creo que fue igual de bien que este año, pero estoy muy contento con el resultado de todas formas y diría que fue una clasificación perfecta. Estoy sorprendido de que estemos tan cerca de Ferrari, Lewis estaba muy por delante, pero en carrera creo que podemos estar más cerca por lo que tal vez un buen resultado sea posible. Nuestro fuerte está en el segundo sector, trabajaremos duro para mejorar, pero en general el balance del coche fue excelente y eso nos permitió hacer una buena clasificación. Aunque el coche iba bien hoy, creo que necesitamos un poco de suerte para hacer algo especial mañana. Parece que será una carrera en seco, así que esperaremos que eso cambie durante la noche y creo que así podremos luchar de manera decente”, comentaba el de RedBull.

Para finalizar Max quería destacar como es la afición en este Gran Premio: “En las vueltas rápidas estaba muy concentrado, pero podía ver el gentío naranja y el humo de todos los fans, es increíble. Cuando salí del pit lane había un tipo en la valla vestido totalmente de color naranja saludando, es increíble", zanjaba Verstappen.

En el caso de su compañero de equipo Daniel Ricciardo no se ha acabado de sentir cómodo en algunos sectores de la pista, teniendose que conformar con una sexta plaza en parrilla para la carrera de mañana. Ricciardo espera poder tener los neumáticos al 100% para mañana y así poder conseguir un gran ritmo para poder hacer una buena carrera.

"En la Q1 estábamos un poco fuera, pero sabía que teníamos tiempo y luego en Q2 nos acercamos al ritmo que necesitábamos. Desafortunadamente en Q3, cuando realmente empiezas a sacar todo, no pudimos conseguir mucho más. Sentí como que empujábamos más en una parte de la pista, me mataba en otras, por lo que realmente no sentía que pudiéramos dar una vuelta al 100%. Me sentí limitado con el equilibrio. Pero voy a ser optimista y decir que tendremos un coche más consistente para la carrera. Si conseguimos el máximo con los neumáticos tal vez consigamos un ritmo relativamente bueno durante más tiempo que el resto, apuesto por ello", comentaba el de RedBull.

Christian Horner, Jefe del equipo de Ferrari, cree que los resultados no son lo bastante buenos, teniendo en cuenta el esfuerzo que han hecho ambos pilotos del equipo. Horner destaca a Max, quién se mostraba más fuerte en los últimos minutos: "Lamentablemente, creo que quinto y sexto fueron el resultado previsible de la clasificación de hoy, ambos pilotos dieron lo máximo. En particular Max tuvo una última tanda fuerte y al bloquear la tercera fila de la parrilla espero que podamos aprovechar cualquier oportunidad mañana. Será una carrera interesante y siempre está el elemento meteorológico aquí en Spa, nunca se sabe. Con una enorme apoyo aquí "en casa" y una multitud enorme apoyando a Max este fin de semana, esperamos conseguir una décimas", zanjaba el equipo de RedBull.