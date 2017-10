Sainz quiere conseguir el ritmo de Hülkenberg cuanto antes

Google Plus

Sainz quiere conseguir el ritmo de Hulkenberg cuanto antes

El debut de Carlos Sainz no llegará en 2018 como se preveía, su primera carrera en Renault Sport F1 Tema será en Austin. Desde la escudería francesa no estaban contentos con el rendimiento de Jolyon Palmer, por eso han decidido prescindir de él antes de que acabar el campeonato. Mientras que Nico Hulkenberg siempre ha hecho buenas actuaciones.

Sainz ha querido tener palabras sobre Palmer: “Por supuesto que lamento que Palmer tenga que abandonar Renault y la Fórmula 1 antes, pero esa no fue mi decisión y tampoco mi culpa. No tengo que disculparme por nada”.

Con Carlos a los mandos del RS17, Renault quiere avanzar en el Mundial de Constructores, lo que puede significar adelantar a Haas y Toro Rosso.

Sainz dijo hace unos días que hubiera preferido acabar el Mundial con Toro Rosso, pero a la vez agradece la oportunidad de tener esta toma de contacto a falta de cuatro carreras. La adaptación a un nuevo coche no es nada fácil, tanto para el piloto, como para el equipo, ya que el monoplaza tiene que estar a punto para conducir de la manera más cómoda posible.

Sobre adaptarse al equipo, Sainz dice: “Eso me da la oportunidad de conocer al equipo nuevo, de acostumbrarme al coche y de adaptarlo a mí. Estas cuatro carreras me ayudarán el próximo año y si puedo sumar algunos puntos extra, eso sería genial”.

Nico Hülkenberg lleva una gran temporada en Renault, Sainz lo sabe, y su gran reto hasta que acabe el Mundial 2017 es igualarse en ritmo al alemán, o al menos quedarse lo más cerca posible para competir y cumplir los objetivos en 2018.

Sainz dice: “No será fácil. Él ha completado 16 carreras con un coche que nunca he pilotado. Me llevará un tiempo acostumbrarme. Mi meta, por supuesto, es llegar a su ritmo lo antes posible, pero eso no viene por sí solo, tienes que trabajar duro, principalmente analizar los datos y aprender a manejar el coche”.