Retirarse de la Fórmula 1 aún no entra en los planes de Sebastian Vettel

Fuente: Getty Images

El tetra campeón del mundo, Sebastian Vettel, ha asegurado a la revista Playboy que no está pensando todavía en retirarse. El piloto de Ferrari aún no ha pensado en apartarse del Gran Circo. El año que viene el alemán celebrará su décimo aniversario dentro de la Fórmula 1, donde ha ganado cuatro mundiales con Red Bull y espera repetir ahora con Ferrari.

Al alemán no se le ha pasado por la cabeza hacer lo que hizo Nico Rosberg después de ganar el mundial en 2016. Según contó Rosberg, dejó la Fórmula 1 para mantener una vida más tranquila y familiar, pero Vettel no cree que la esté teniendo: "No he pensado en ello. Lo veo como una decisión muy grande, no como algo espontáneo. A Rosberg le veo corriendo de una cita a la siguiente", ha comentado el alemán.

Fuente: Getty Images

"Sentarse en un Ferrari es algo especial"

Vettel siempre ha mantenido su vida muy privada y alejada de las cámaras, pero ha admitido que cuando tiene un fin de semana de descanso le gusta pasar el domingo tirado en el sofá como una persona normal. El alemán es el único piloto de la parrilla, junto con su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, que no está en las redes sociales y en más de una ocasión ha reconocido que se alegra de ello.

La retirada no está todavía en la mente de Vettel porque pilotar para Ferrari es algo especial: "Creo que todo el mundo que se ha sentado en un Ferrari siente que hay algo muy especial. Soy la persona que soy y me encanta lo que hago", ha comentado para la revista Playboy, donde también habla sobre la posibilidad de cambiar de equipo: "No lo sé. No me he convertido en campeón con Ferrari todavía", ha concluido explicando el alemán, que se encuentra actualmente segundo en el mundial.