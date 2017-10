McLaren quiere a Fernando Alonso con ellos

Google Plus

Fotografía: Zimbio

La escudería McLaren quiere a toda costa seguir contando con Fernando Alonso como piloto, ya que su habilidad para exprimir al máximo cualquier monoplaza es muy valorada por la escudería de Woking de cara a un futuro inmediato, donde aspiraría después de tanto tiempo a volver a subirse al podio e incluso luchar por la victoria. Tras ser oficial el cambio de los problemáticos motores Honda el próximo año 2018, el siguiente paso a seguir sería conseguir la renovación de Alonso, ya que su contrato finaliza el próximo mes de diciembre.

Junto a la esperanza que presentan los propulsores de la escudería, a Fernando Alonso le han llegado a ofrecer una tentadora oferta que supera los 40 millones de euros anuales, en caso de aceptarlo el piloto asturiano sería uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla, encontrándose incluso por delante de Lewis Hamilton o de Sebastian Vettel, pero eso no sería todo, ya que a esta cifra habría que sumarle los ingresos generados por la publicidad. Las negociaciones ya están bastante avanzadas entre las partes implicadas, y por eso se espera que se anuncie la firma del contrato en las próximas semanas. Si no hay ninguna otra oferta, es más que probable que Fernando Alonso vuelva a ser piloto de McLaren, aunque habrá que esperar el comunicado oficial, para saber realmente dónde correrá Alonso las siguientes temporadas, ya que este contrato podría ser de larga duración. La tardanza de la firma del contrato, seguramente se deba a la espera por saber si Fernando Alonso podrá participar en otras competiciones igual que hizo este año en la Indy500, aunque esto parece complicado ya que esta competición volvería a coincidir con un gran Premio de Fórmula 1, y si la temporada promete para el asturiano no faltaría a esa cita.

Los cuatro puntos de Fernando Alonso:

La noticia de que sea posible seguir con McLaren llega tras unos meses bastante complicados para el asturiano, y es que Alonso se planteó cuatro opciones para su futuro.

1) Resignarse a una vida cómoda con un gran sueldo y escasas opciones deportivas en la pista.

2) Esperar el milagro de una plaza libre en Mercedes, es decir, un volante ganador.

3) Retirarse de la gran competición.

4) Intentar cambiar, aunque fuera difícil, las cosas en McLaren.

Fernando se ha llegado a plantear abandonar la Fórmula 1 y centrarse en otro tipo de campeonatos, a pesar de ello, quiere darse otra oportunidad para poder pelear una vez más por esa tercera corona que se le ha escapado hasta en tres ocasiones. Es por eso que esta sería una gran decisión de Fernando en el caso que firmará de nuevo por McLaren, ya que esta escudería tiene todo lo necesario para poder estar en la cima de nuevo. Y es que gracias a la sutileza, la influencia política y los contactos, las “piezas” se están moviendo en la forma correcta y podrían encajar en cuanto se haga oficial su renovación.

Una marca de ropa propia, un libro, su circuito,... ¿qué será lo próximo?

Fernando Alonso tiene otras facetas a parte de la de ser piloto, y es que antes del Gran Premio de Japón, el asturiano pasó por Tokio para darle una sorpresa a sus fans, Alonso les llevó productos Kimoa, es decir de la marca de ropa juvenil que vio la luz a principios de este año, Kimoa dispone de gafas de sol, prendas 'skater', bañadores, camisetas...,y realiza una gran campaña de márketing en todas las redes sociales, realizando sus ventas on-line, para que así llegue a todos los fans del piloto que hay repartidos por todo el mundo.

Esto no es todo, y es que Fernando hace poco dio la fecha aproximada de cuando se publicara su propia autobiografía. Junto a esto el asturiano sigue trabajando en su museo y en su propio circuito en Asturias, el cual acoge competiciones de velocidad nacional e internacional. Y quizás en un futuro Fernando Alonso nos vuelva a sorprender con otras cosas.