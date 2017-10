Hasegawa: "Hay gente en Honda que no estaba contenta con la actitud de Alonso"

Fuente/ @HondaRacingF1

Si bien es cierto que la relación entre Fernando Alonso y Honda al principio del binomio anglojaponés era realmente sólida, el paso de los años ha hecho mella en la paciencia del asturiano. Han sido tres años de decepciones y falsas promesas.

Yusuke Hasegawa explicaba al diario español El Confidencial cómo ha sido la relación con el ovetense. "Alonso siempre me pone bajo presión. Si el coche iba mal, no tenía reparos en decirme que no estaba contento. Es una buena persona, probablemente se sintió muy avergonzado por tener que regañarme, pero tenía que hacerlo. Después de todo, quería que todo estuviese bien, por eso estoy tan avergonzado", explicaba.

El nipón admite que en Honda no se tomaban muy bien las quejas de Alonso, pero que él (Hasegawa), las entiende por la impotencia de no poder luchar con los de arriba. "Obviamente hay gente en Honda que no estaba contenta con la actitud de Alonso, pero no es mi caso, para mí no era un problema. Estoy muy decepcionado por no darle un buen motor. Personalmente, lo siento mucho, estaba avergonzado y enfadado, pero en F1 es difícil que todo el mundo esté contento", continuaba.

“Alonso hizo su trabajo, como buen profesional que es”

“Los pilotos, después de todo, son muy emotivos y tienes que entenderlos cuando se comportan así. Si tuviera el mejor coche, ¿no estaría contento? Sí, por eso no nos podemos quejar", agregaba.

El nipón reconoce que el sumarse a la aventura en la Formula 1 con un equipo tan prestigioso y exigente como es McLaren ha sido una opción demasiado temprana.

"Las expectativas sobre Honda eran muy altas, ese fue nuestro gran error. No es que el proyecto McLaren no funcionase, simplemente no cumplimos con las expectativas. Fuimos demasiado ambiciosos y realmente no estábamos listos en 2015. Hemos mejorado, pero el liderazgo no esperaba esto. La identidad de Honda se trata de luchar, de no rendirse y no vamos a hacerlo, de otro modo, abandonaríamos la Fórmula 1", ha finalizado el japonés.