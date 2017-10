Cyril Abiteboul: "Necesitamos pensar en estrategia, en tácticas y no es ningún secreto"

Fotografía: Mark Thompson/Getty Images Europe

En Renault no piensan en si los motores de la marca francesa serán mejores o peores, desde Viry-Châtillon han admitido que no habría ningún problema ante la posibilidad de que McLaren sea más competitivo que el equipo de fábrica, y Cyril Abiteboul ha querido hablar sobre el tema, ya que parece haber desatado una gran polémica.

"Hubo algunas preocupaciones, así que era importante explicar también a todos, incluido de forma interna, en Enstone, que la filosofía no cambia. No vamos a dar la espalda al hecho de que el único propósito de nuestro programa de Fórmula 1 es posicionar a Renault al nivel más alto. Necesitamos pensar en estrategia, en tácticas y no es ningún secreto que aceptar apoyar el juego de las sillas de los motores ha creado más opciones, incluida la de Carlos Sainz, que no habría estado disponible de otro modo", explicaba Abiteboul.

Siempre han intentado poner a la marca por encima del equipo, y esto es algo que se ha visto a lo largo de los años, un ejemplo de ello se vio a finales de los años 90, ya que sucedió con la escudería Williams, donde la publicidad y el nombre Renault iban donde quisieron cuando los de Grove fueron campeones, y es esta la imagen que busca Cviry para el equipo: “Mi estilo de gestión es ser inclusivo, así que tiendo a compartir con el grupo de gestión en Enstone y Cviry lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ahora creo que todo el mundo sepa por qué hacemos eso y no tenemos miedo de McLaren porque recientemente, si nos queremos mantener en nuestro plan y rendir respecto a las ambiciones expuestas, tenemos que ser capaces de vencer a todo el mundo. Vemos trabajar y cambiar de clientes como un cambio de la forma en la que trabajamos, algo que es positivo", comentaba el de Renault.

Esa unión entre los equipos cambia la imagen de las marcas Ferrari o Mercedes, que imponen los intereses de sus equipos principales ante la de los clientes. Es por eso que la llegada de McLaren causó la rotura con Toro Rosso, cuya relación no fue como con Red Bull. Para Renault es un cambio que no presenta problemas inicialmente, y por eso siguen adelante con sus proyectos. McLaren, por ejemplo, ayudará a Renault a subir de nuevo a lo más alto de las clasificaciones.

"No estábamos desesperados y no queremos dolores de cabeza de las actividades de nuestro cliente de motores. Queremos trabajar con equipos que son profesionales, servidores, leales. Tenemos una relación larga con Red Bull y una de acá para allá con Toro Rosso. Es una relación que tiene sus altibajos, pero funciona, por eso no nos desesperó romper esa relación. Sólo decidimos un cambio de cliente porque primero no debería afectar a nuestro proyecto técnico, así que no queríamos más que los actuales clientes: así que no más de tres equipos en total que usaran motores Renault. Tenía que haber un cambio. Sólo queríamos hacer eso bajo ciertas circunstancias, en particular, condiciones económicas. También tenía que seguir cierta estrategia, posicionar el equipo Renault al nivel más alto. Cuando todo eso estuvo alineado, fue un trato bastante directo y justo al que llegar", explicaba para zanjar Cyril Abiteboul.