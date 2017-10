Los cinco motivos por los que Alonso ha renovado con McLaren

Fuente: @mclarenf1

Ayer se hizo oficial: Fernando Alonso estará en McLaren un año más. Y ya no será acompañado de Honda. Ya no habrá más quebraderos de cabeza, más “GP2 engine”. Esa etapa se acabó. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, y es justo lo que acaba de pasar en la vida del bicampeón. Por ello, VAVEL F1 analiza cuáles han sido las decisiones y los motivos por los que Fernando ha optado por quedarse en la segunda escudería más exitosa de la Formula 1, acompañada por Renault, quien le brindó al asturiano sus dos títulos mundiales.

1- McLaren está en el corazón de Alonso

Desde hace tiempo, Fernando ha maravillado y elogiado la manera de trabajar en Woking y el afán de competitividad y de espíritu de carreras que tienen en McLaren. "Es fantástico poder continuar mi relación con todos en McLaren. Siempre fue donde mi corazón me decía que debía permanecer, y realmente aquí me siento como en casa. Este es un fantástico equipo, lleno de gente increíble, con una cordialidad y amabilidad que nunca he experimentado en otro lugar de la F1. Estoy increíblemente feliz de correr aquí", declaraba ayer en un comunicado oficial emitido por McLaren. Por ello, Fernando sabe el aprecio que la escudería británica tiene hacia él y viceversa. Una pareja de ensueño; parecida a la de Senna por los 80’.

2- El chasis de McLaren, clave

Aunque desde el inicio del binomio McLaren Honda no pudieran verse grandes destellos de calidad entre Fernando y sus compañeros debido a la falta de potencia nipona; si es cierto que McLaren ha sabido estar a la altura en cuanto a chasis y aerodinámica se refiere. Sobre todo éste año con la nueva reglamentación técnica, el MCL-32 ha mostrado que el chasis ha sido su arma de guerra. Trazados como Mónaco o Singapur eran los idóneos para el monoplaza naranja; o en condiciones adversas, donde se veía que tanto en frenada como en tracción, el coche de Woking estaba a la altura de Mercedes o Ferrari. "Hemos sufrido tres años, pero el equipo ha hecho todos los cambios necesarios y 2018 debería de ser mucho mejor. Creo en este proyecto. Todos estos años he sentido que tenía que darle otra oportunidad a este proyecto, he sentido que aún tenía trabajo pendiente, porque sé que el equipo tiene el potencial y talento necesarios para volver a estar arriba y volver a ser campeón del mundo. Tenemos en mente un proyecto a largo plazo", comentaba al respecto.

3- 2018 no es una opción al título de F1, pero sí otras categorías, ¿triple corona?:

Éste 2017 Fernando quiso probar suerte con las 500 Millas de Indianápolis. Sin embargo el ovetense se tuvo que perder el Gran Premio de Mónaco, circuito realmente importante para las características de su monoplaza. Sin embargo, en McLaren dieron el visto bueno. No obstante, la temporada 2018 puede pasar algo similar. Aunque desde Woking como el propio Alonso han descartado ir éste año a las 500 Millas; cabe la posibilidad de que pueda hacer las 24 horas de Daytona. La resistencia no coincidiría con el Mundial de F1; pues Daytona se celebra en pretemporada de Fórmula 1, lo que deja entrever que McLaren no podrá luchar por el Mundial el próximo año. "Mi prioridad es la Fórmula 1, como he dicho varias veces, pero nunca he parado de decir que para ser el mejor piloto tienes que ganar en otras categorías", declaraba hacia Movistar F1. "Ahora con el nuevo acuerdo con McLaren puedo confirmar que no voy a estar en la Indy 500 el año que viene porque está el GP de Mónaco en el mismo fin de semana y para mí la prioridad es tener un buen rendimiento en Fórmula 1", comentó. "También puedo decir que puedo estar en la Indy 500 en el futuro, no sé si en el 2019, el 2020 o cuando sea, pero es una carrera que voy a volver a hacer".

4- Renault, la última esperanza:

Estaba claro lo que Fernando buscaba: un motor a la altura de la escudería McLaren. Y ya ha ocurrido. Honda dice adiós a tres años de fracasos y falsas esperanzas. Pero llega el gran salvador, llega Renault. Es cierto que no es el mejor motor de la parrilla en 2017; pero para llevar dos años en la máxima categoría en la era híbrida, los de Enstone han demostrado saber evolucionar y ser competitivos, al menos en el equipo principal. Y el mejor ejemplo es Red Bull, algo similar a McLaren. No tienen el mejor motor éste año, pero el gran chasis y sus dos geniales pilotos les han servido para acechar a Mercedes y a Ferrari; ganando dos carreras y haciendo múltiples podios. Por ello, Alonso tiene todas las esperanzas en la marca del rombo: "Tengo una relación muy buena con Renault. Ganar dos campeonatos del mundo juntos es un ‘vínculo de por vida’, pero es difícil decir cómo será la situación en 2018 porque hay cambios cada temporada. Me he tomado tiempo para estudiarlo todo. Vimos que Red Bull estuvo en el podio tanto en Malasia como Japón con los dos coches. Sabemos qué puede hacer el motor Renault, eso nos da una confianza extra", declaraba. "McLaren optó por Renault y eso retrasó mi decisión, porque quería entender cuáles eran los planes de Renault para la próxima temporada. Cuando lo tuve todo encima de la mesa, estuvo bastante claro. Mi objetivo principal era firmar con un proyecto ganador, eso era todo lo que importaba".

5- El tricampeonato, el único objetivo:

A Fernando no le queda mucho tiempo en el Gran Circo. Por calidad no es, pero por cansancio y agotamiento sí. El llevar 11 años sin ganar un título y el haber tenido tres oportunidades para ganarlo, pero por factores ajenos a él y a mala suerte, no han podido estar en sus vitrinas. McLaren Honda prometía, parecía que se iban a repetir aquellos dominadores años 80 y 90; sin embargo, fueron tres años perdidos para Fernando y para McLaren. "Ganar mi tercer Campeonato de Fórmula 1. Ésa es mi absoluta prioridad. Pero aún pienso que para ser el mejor piloto del mundo tienes que ganar en otras categorías, así que sí, es posible que compita en diferentes carreras el año que viene. La Indy 500 coincide con el GP de Mónaco, por lo que puedo decir que no iré a Indianápolis. Pero volveré ahí en el futuro", comentaba ambicioso.