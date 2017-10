Clasificación del GP de Estados Unidos 2017 EN VIVO y en directo online

Google Plus

SE ACABÓ | Así ha quedado todo:

ALLÁ VAN | Última oportunidad de mejorar tiempos.

Tiempo de pausa y renovación. Hay tiempo para un segundo intento en este circuito, en el que cada error se castiga duro y caro.

ASÍ MARCHA LA Q3:

Los dos Force India, dentro también. Massa, Hulkenberg, Kvyat, fuera.

¡SAINZ TERMINA 7º! Alonso se mete tras una gran vuelta, 8º.

Hamilton, Vettel, Bottas, Ricciardo, Raikkonnen. En ese orden. A falta de un minuto. Alonso 11º. Sainz 9º.

¡Dos minutos para que termine la Q2!

Hamilton, Bottas, Kvyat. En ese orden. Se nota el hambre de título.

¡ARRANCA LA Q2! Sale Hamilton el primero.

PACIENCIA | A esperas de la Q2.

Magnussen... ¡último! Y Carlos Sainz, 5º.

Termina Stroll fuera por problemas de motor. Harley cae en su debut. A punto de pasar Erikson.

¡1 minuto para que el marcador se ponga a cero!

El corte debería darse sobre el 36.6. Ricciardo ya no sale más.

Dos investigaciones abiertas | Stroll-Grosjean y Magnussen-Pérez

CASI ACCIDENTE | Stroll ha echado sin querer a Grosjean de la pista. Se quejaba por radio el piloto de Haas, que recordemos corre en casa.

PRIMERA MARCA | Y marca el 4º tiempo.

¡Sale Fernando Alonso a pista!

Se queja Verstappen que tiene coches por todos los lados. Carlos Sainz rueda 5º.

OJO | ¡10 minutos restantes de Q1! Encabeza Bottas ahora. Raikkonnen 3º. Vettel rueda 4º en tiempos.

Dice Harley por radio que en la curva 11 se le bloquea la rueda.

Destaca la primera parte del circuito, donde hay más carga aerodinámica.

ES NOTICIA: ¡Qué rápido se ha adaptado B. Harley!

22:50 | ¡10 minutos para que empiece la clasificación!

Williams no dejó un buen sabor de boca en el Gran Premio de Japón. Se espera – y se sigue esperando – mucho más del que ha sido uno de los grandes de esta categoría. Se hicieron con el botín de un punto en el país nipón, pero siguen sin encontrar ese ritmo que les llevó a estar entre los tres primeros coches hace ya dos años.

Los grandes protagonistas también en la clasificación serán los hombres de Haas F1 Team, ya que corren en casa. Es la segunda temporada de los estadounidenses en la categoría reina del automovilismo, ya han asegurado que este año está siendo más difícil para ellos, ya que muchos competidores han mejorado mientras ellos han tenido dificultades, sobre todo con sus frenos cambiando de proveedor en varias ocasiones este año.

También su piloto, Hamilton, puede coronarse tetracampeón del Mundo si se lleva la victoria y Vettel es sexto o peor. Desde el propio equipo no quieren confiarse, esto dice Toto Wolff: “Aún quedan cuatro carreras para el final y 100 puntos por anotar: no podemos dar nada por sentado de cara a Austin esta semana”.

Mercedes sabe que la suerte ha estado de su lado en estas últimas carreras. En ambos campeonatos están muy por delante, en el Circuito de las Américas tienen su gran oportunidad. Si su máximo rival, Ferrari, no suma más de dieciséis puntos las estrellas plateadas serán Campeones del Mundial de Constructores por quinta vez consecutiva.

Carlos Sainz:



"He intentado ir tranquilo, mantenerlo todo bajo control para aprender y no mandarlo todo al traste. Al final he ido rápido y estoy contento con eso", decía el viernes después de los Libres 2, donde valoraba que "es positivo estar ya al nivel" de su monoplaza.

Sainz impresiona en Libres: adaptación inmediata a Renault



Sainz ya acumula 385 kilómetros de experiencia con el RS17 y no ha tardado en ganar confianza con su nuevo monoplaza, hasta situarse a la par con su compañero de equipo, el alemán Nico Hülkenberg.



Superó al alemán en las dos primeras sesiones de entrenamientos. En la tercera, Hülkenberg ha tomado la delantera con un margen de apenas cinco centésimas de segundo.

Lewis Hamilton ha sido el vencedor en cuatro de las últimas cinco carreras. Salvo Verstappen que venció en Malasia, el británico ha ganado desde la reanudación del campeonato en Agosto

Para este fin de semana Pirelli ha decidido llevar a Estados Unidos los neumáticos ultrablando, superblando y blando para un trazado que no castiga en exceso las gomas. La estrategia de pit stop por parte de los equipos será, por tanto, muy variada. En cuanto a la previsiñon meteorológica, salvo sorpresa de última hora, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas no llegaran a los 30º aunque si se espera que el pocentaje de humedad sea demasiado elevado.

Además, si hay un circuito en el calendario que a Lewis le trae muy buenos recuerdos es precisamente Austin. El tricampeón consiguió hacerse con su último título mundial en este trazado en el año 2015, año en el que fue muy superior al resto de pilotos de la parrilla.

Circuit of the Americas. Foto: Twitter @F1

El trazado tejano es uno de los circuitos más largos del campeonato junto a Spa-Francorchamps. Presenta un total de 5.513 metros de longiytud, con nueve curvas a derechas y 11 a izquierdas, es uno de los circuitos más revirados del mundial. Destaca su primer sector con una serie de curvas enlazadas en forma de 'eses' que recuerdan mucho al primer sector de Suzuka o a las curvas Maggots y Becketts de SIlverstone.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de Estados Unidos en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 23:00 horas.