Lewis Hamilton sale más líder de Austin con un podio rodeado por la polémica

Fuente: Getty Images

La cuenta atrás para que acabe la temporada de Fórmula 1 ha comenzado. Con 4 pruebas por delante, cada segundo en pista es decisivo. El líder del mundial, Lewis Hamilton, lo sabía y desde el viernes demostró su superioridad en el trazado del Circuito de las Américas. El inglés consiguió la pole el sábado, la número 71 de su carrera, y necesitaba convertirla hoy en victoria para alargar, todavía más, su distancia con su máximo rival por el título, Sebastian Vettel.

Después de una presentación de los pilotos al más puro estilo de Hollywood, ha dado comienzo la decimoséptima cita del calendario. Hamilton ha perdido la primera plaza contra Vettel en la primera curva, pero le ha durado poco la alegría al alemán, ya que unas vueltas más tarde Hamilton le ha devuelto la jugada de manera espectacular. El inglés ha empezado a poner tierra de por medio, mientras su compañero, Valtteri Bottas, de equipo se peleaba con Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo al abandonar el GP de los EEUU. Fuente: Mark Thompson/Getty Images

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, hoy tenía que remontar, ya que tenía una sanción por cambio de motor. Al holandés le encanta un reto y en 10 vueltas ya estaba luchando con los de cabeza. Verstappen, que llevaba una estrategia diferente de neumáticos ha llegado a liderar la carrera, pero no ha podido hacer nada ante los neumáticos frescos de Hamilton. Daniel Ricciardo, tras su primera parada y un buen primer stint, ha tenido que retirar al RB13 por un fallo en la unidad de potencia.

Carlos Sainz empezaba su primera carrera desde el séptimo hueco de la parrilla, pero la ha perdido en la salida con su compatriota, Fernando Alonso. Durante las primeras vueltas ha luchado junto a Alonso para recuperarla, pero no lo ha logrado. A Sainz no le ha beneficiado la estrategia que ha tomado Renault para el primer pitstop, ya que Sergio Pérez le ha hecho un under cut, pero peor lo ha tenido Alonso, que alrededor de la vuelta 26 ha abandonado, por décima vez esta temporada, por problemas en el motor.

Carlos Sainz durante el GP de EEUU. Fuente: Mark Thompson/Getty Images

Felipe Massa ha empezado a hacer un trenecito con los Force India que ha beneficiado a Sainz, ya que se ha podido acercar a Pérez. Unas vueltas más tarde, el español ha conseguido adelantar al mexicano realizando un adelantamiento espectacular que le ha servido para colocarse séptimo. Al mismo tiempo, en pista había un duelo de finlandeses por la tercera posición, que ha acabado ganando el de Mercedes.

Para preparar la última parte de la carrera, Verstappen ha entrado a boxes para poner neumáticos más blandos e intentar llegar a las primeras posiciones del podio. En Ferrari han imitado el mismo movimiento con Vettel, para protegerse del holandés, pero no les ha salido bien y han relegado al alemán a la cuarta posición, justo por delante de Verstappen. Kimi Räikkönen se ha tomado la revancha y ha adelantado a Bottas en el segundo duelo de finlandeses de la carrera, consiguiendo, así, la segunda posición.

El piloto finlandés de Ferrari durante el GP. Fuente: Clive Masón/Getty Images

Mientras Carlos Sainz presionaba a Esteban Ocon por la sexta posición, Sebastian Vettel ha conseguido volver a posiciones de podio adelantando a Bottas con una gran maniobra mientras el finlandés adelantaba a los doblados. Automáticamente, en Ferrari han dicho a su compañero de equipo que le dejará la segunda posición a Vettel. A 3 vueltas del final Bottas ha tenido que entrar a boxes a poner nuevas gomas, porque si no el finlandés no llegaba a meta.

Verstappen ha protagonizado una última vuelta de infarto y tras una gran lucha ha adelantado a Kimi Räikkönen, consiguiendo entrar en el tercer escalón del podio. Pero cuando el holandés estaba a punto de subir al podio, le han sancionado con 5 segundos por no respetar los límites de la pista en la maniobra con el finlandés, quien ha subido finalmente al tercer escalón del podio.

Lewis Hamilton se ha convertido en el ganador del GP de los EEUU. Fuente: Mark Thompson/Getty Images

Lewis Hamilton se ha llevado la victoria del Gran Premio de Estados Unidos, obligando a Sebastian Vettel a ganar o ser segundo en el siguiente gran premio si quiere seguir teniendo opciones de convertirse en campeón del mundo. Mercedes ha conseguido ganar por cuarta vez consecutiva el Mundial de Constructores. Esto es la Fórmula 1: acción, adrenalina, coraje y cabeza. En el Gran Circo cada segundo cuenta y sino vean esta carrera. Lewis Hamilton sale de Austin más líder, pero con un rival que no dará su brazo a torcer y luchará por alcanzar la gloria con Ferrari.