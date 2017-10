El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Estados Unidos 2017

Semáforo Verde

Se acaban los calificativos para las actuaciones de Lewis Hamilton. Su carrera fue simplemente perfecta. Fue adelantado por Sebastian Vettel en la salida, pero siete vueltas le duró el liderato al alemán. No se puso nervioso el británico y dejó que la lógica de un mejor ritmo por vuelta lo acercara poco a poco a la posición de su único rival por el título. Otra victoria más, la novena de la temporada, y ya solo nueve puntos lo separan de proclamarse tetracampeón del mundo. Dicho de otra manera, a Lewis le valdría con ser quinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No importaría lo que hiciere Sebastian. El de Mercedes ya solo tiene que pensar en cómo celebrar el campeonato.

Lewis Hamilton celebra su victoria 62 en la Fórmula 1 | Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

Carlos Sainz ha debutado con Renault y parece que no ha necesitado adaptación. En todas las sesiones del Gran Premio de Estados Unidos, ha estado por delante de su ahora compañero, Nico Hülkenberg. El séptimo lugar logrado por el madrileño es casi el mejor puesto del alemán en toda la temporada, que tiene tres sextas posiciones. Carlos ha empezado con buen pie en la escudería gala, que ha visto refrendar su objetivo de contratar al expiloto de Toro Rosso desde el año 2016. Sin duda, se inicia una alianza que no puede sino ilusionar a la afición española y lanzar a una estrella en ciernes.

Carlos Sainz ha debutado con Renault terminando 7º | Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

El espectáculo en la Fórmula 1 se llama Max Verstappen. Al neerlandés, le tocaba remontar tras una sanción de 15 posiciones en la clasificación por cambiar su motor. Su 16º inicial solo podía anunciar un domingo de diversión para los aficionados. En pocas vueltas, ya estaba detrás de los monoplazas más potentes tras adelantar seguidamente a Sergio Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Esteban Ocon. El posterior abandono de Daniel Ricciardo lo dejaba con un rival menos por delante. Solo le ha faltado refrendar su gran actuación con un podio que llegó a saborear. Tras cruzar la meta en tercer lugar, fue sancionado con cinco segundos por trazar por fuera la 17ª curva y ganar la ventaja suficiente como para adelantar a Kimi Räikkönen. Polémica, pero justa sanción para Max. Y no es la primera vez que lo apartan del podio, ya le sucedió en México el año pasado.

Max Verstappen, tras adelantar a Felipe Massa | Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

Semáforo Amarillo

El retorno a la Fórmula 1 de Daniil Kvyat ha sido más satisfactorio de lo que podría esperarse. Doce carreras después del Gran Premio de España, el piloto ruso vuelve a colarse en los puntos tras finalizar en décima posición. Consistente a lo largo de todo el fin de semana, parece que Daniil se ha puesto las pilas para agotar las posibilidades de continuar en Toro Rosso en 2018. El punto logrado hoy hace más difícil el objetivo de Renault de terminar como sexta escudería, al compensar en parte los seis puntos que ha sumado Carlos Sainz en su debut con los franceses. Toro Rosso vs Renault, una de las batallas que quedan en los últimos tres grandes premios.

Daniil Kvyat lucha con Romain Grosjean en la primera vuelta | Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

No era fácil el papel que Brendon Hartley tenía por delante en Estados Unidos. El sustituto de Carlos Sainz en Toro Rosso para esta carrera no había probado jamás un monoplaza de los actuales. Hace apenas nueve días, el neozelandés no sabía que iba a estrenarse en Fórmula 1. Su clasificación no fue tan brillante como su carrera. De menos a más, el debutante cruzó la meta 13º, por delante de Romain Grosjean, Marcus Ericsson y Kevin Magnussen. Una más que decente actuación de Brendon.

Brendon Hartley, por delante de Lance Stroll | Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

Esteban Ocon suma y sigue. Desde su debut, a mediados de la temporada 2016 en Bélgica, ha terminado todas las carreras. Tras completar sus primeras 26 carreras, el francés ya es el piloto que más grandes premios ha finalizado desde su estreno. Hoy, le tocó resistir los ataques de Carlos Sainz al final de la carrera. Los aguantó y terminó séptimo. Trece puntos lo separan de Sergio Pérez en la lucha fratricida de los pilotos de Force India por lograr el séptimo lugar en la clasificación. Otra de las guerras que habrán de decidirse en las próximas carreras.

Esteban Ocon terminó 7º el GP de Estados Unidos | Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

Semáforo Rojo

La fama de piloto sucio que tiene Kevin Magnussen parece ganada a pulso. Hoy, sus víctimas fueron Pascal Wehrlein y Marcus Ericsson, los dos Sauber. Con el alemán, colisionó en la primera vuelta y lo dejó fuera de carrera. La víctima fue el compañero de Pascal en la vuelta 49, aunque esta vez el sancionado fue el sueco, aunque con cierta polémica.

Kevin Magnussen colisionó con Pascal Wehrlein y Marcus Ericsson | Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

¿Qué más se puede decir de Honda? Como en el caso de Lewis Hamilton, se acaban los calificativos. Un motor que ha mejorado en velocidad, pero que sigue siendo tan “fiable” como siempre. Esta vez abandonó a Fernando Alonso cuando el asturiano estaba en octavo lugar y compitiendo por sumar unos puntos que no logra desde Hungría. Su radio fue de nuevo una funesta protagonista: “No me lo puedo creer, otros seis u ocho puntos tirados”. Poco más que añadir. Seguro que a Yusuke Hasegawa tampoco le han gustado estas palabras de su piloto estrella.