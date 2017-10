McLaren, sabor agridulce en Estados Unidos

Alonso, USA GP 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

McLaren Honda no ha podido cosechar puntos en el Circuito de las Américas. Fernando Alonso tuvo que retirarse debido a problemas de motor, y ya van unas cuantas carreras sin puntuar. Por ello, el ovetense si siente frustrado pues cree que han perdido la oportunidad de quedar séptimos como mínimo.

"Creo que hoy nos merecíamos recoger unos puntos. Hicimos una buena clasificación y una buena carrera. La salida fue buena, pero al final no hubo recompensa. Por lo que a nosotros respecta, creo que ha sido una actuación fantástica", afirmó el asturiano.

"Perdí potencia en la recta. Noté algunas vibraciones en el motor y vi que estaban pasando unas cosas muy raras. Es una lástima. En las últimas carreras hemos perdido muchos puntos. Quizá 15 o 20. Probablemente nos ayudarían en el Campeonato tanto al equipo como a mí mismo. Es doloroso, en especial porque hoy éramos séptimos por méritos y habíamos luchado para conseguirlo", aseguró.

Fernando Alonso, USA GP 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

Aun así, espera que las tres últimas carreras del año sean propicias. "Solo quedan tres carreras y queremos hacerlo bien, porque los chicos del box trabajan muy duro día y noche para que los coches estén bien preparados. Esta mañana tuvieron que cambiar el motor de Stoffel y los dos equipos de mecánicos trabajaron juntos en ello. Luego prepararon la carrera e hicieron unas paradas en boxes perfectas. Hoy hemos perdido una oportunidad", concluía.

Stoffel Vandoorne, por el contrario, sí pudo terminar la carrera; finalizando ésta en 12ª posición. Nada mal partiendo desde tan atrás. El belga se mostró contento pues afirma haber hecho “muchos adelantamientos en las curvas”; algo que demuestra el gran chasis del MCL-32.

"Hoy ha sido una carrera bastante emocionante. Después de una clasificación complicada y de empezar desde la parte trasera de la parrilla, he hecho una actuación muy buena, a pesar de que no ha sido por los puntos. He hecho muchos adelantamientos en las curvas, adelantamientos que quizá no nos esperábamos por nuestra falta de velocidad punta en las rectas. Nuestra estrategia era buena y luchamos en la pista, así que estoy contento con mi ritmo. Creo que hemos aprovechado al máximo nuestro potencial. Es una lástima que nos hayamos quedado tan cerca de los puntos, pero sabíamos que iba a ser difícil empezando desde tan atrás por la penalización", incluía.

Stroll vs Vandoorne, USA GP 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

Para México no descarta que sigan penalizando; siendo el Autódromo Hermano Rodríguez un trazado complicado para Honda, pues su larga recta de meta lastrará la unidad de potencia nipona.

"Adelantar siempre sienta bien. Hemos sido razonablemente competitivos, lo que también es alentador. Tendremos que esperar y ver qué ocurre en las próximas carreras. Sabemos que algunas pistas se nos darán mejor que otras. En ésta, deberíamos haber sumado puntos. No podemos garantizar que no habrá más penalizaciones en México, pero tendremos que esperar. Espero que podamos aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presenten", finalizaba Vandoorne.

Desde arriba, Eric Boullier, director de carreras, se siente decepcionado pues valora el gran trabajo de Alonso y Vandoorne; pues cree que ambos podrían haber traído a casa gran cantidad de puntos. Ambos tuvieron problemas en la MGU-H; cosa que para México tampoco descarta.

"Hoy ha sido una carrera en la que hemos visto el talento de nuestros dos pilotos, pero volvemos a casa decepcionados. Fernando ha hecho una salida brillante. Ha mantenido el ritmo de los coches que le rodeaban durante la primera tanda de paradas en boxes. Era capaz de terminar séptimo o incluso sexto, y así sumar puntos de gran valor para el equipo. Un problema en el MGU-H se lo ha impedido. Pese al gran potencial que tenía, la suerte no ha estado del lado de Fernando. Es descorazonador para todos".

"Stoffel tuvo la mala suerte de recibir otras 25 posiciones de sanción, que se sumaban a las cinco que ya tenía. Esta mañana detectamos un problema en su MGU-H y eso nos obligó a cambiar la unidad de potencia entera para que pudiera estar a pista a tiempo. Eso le ha dejado en la parte baja de la parrilla, convirtiendo en casi imposible cualquier opción de puntuar. Aun así, Stoffel ha hecho un pilotaje impresionante en su primera aparición en Austin. Ha hecho cuatro adelantamientos que no se han visto por televisión".

"Es una auténtica lástima que estos problemas nos hayan robado un buen resultado en uno de los pocos circuitos donde esperábamos un resultado más bueno. El problema que hemos encontrado en el coche de Fernando significa también que México será otra carrera dura, pero seguiremos luchando".

Para finalizar, Yusuke Hasegawa comparte las mismas emociones que Boullier, pero asegura que desde Sakura trabajarán codo con codo para investigar lo ocurrido con ambos MGU-H y que no se repita en México.

"Esta mañana detectamos un problema en el MGU-H de Stoffel y tomamos la decisión de reemplazar su unidad de potencia. Eso le hizo empezar la carrera desde la parte trasera de la parrilla, complicándole la tarea para esta tarde. Aun así, Stoffel ha hecho una carrera excelente. Ha adelantado varios coches y ha mantenido un ritmo bueno. Es desafortunado que no haya podido sumar puntos como recompensa a su esfuerzo".

"Es muy decepcionante que hayamos tenido más problemas con nuestra unidad de potencia, en especial porque la fiabilidad había sido estable en las últimas carreras. Investigaremos el problema con el equipo en Sakura y trabajaremos para tener contramedidas de cara a la carrera de la semana que viene en México", expresó para terminar.