Red Bull en el GP de Austin 2017: unos tanto y otros tan poco

RB-13, USA GP 2017 / Fuente: Will Taylor-Medhurst/Getty Images North America

Los chicos de la bebida energética tuvieron, hasta el domingo, un fin de semana óptimo. Sin embargo ya en el domingo, un Daniel Ricciardo apabullante, quien estuvo metiendo presión a Valtteri Bottas durante gran parte de la carrera, vio como el motor Renault de su RB-13 decía basta.

"Obviamente nunca es agradable estar fuera de la carrera tan pronto. Hubo mucha agresividad y se podía ver mucho contacto, así que no habría sospechado que se tratara de un problema mecánico, pero por supuesto fue decepcionante terminar temprano. Creo que traté de aprovecharlo al máximo hoy y las vueltas que corrí fueron divertidas pero también frustrantes. Sentí que, especialmente al principio, fuimos más rápidos que Valtteri, pero siempre tuve que atacar desde lejos, y ese nunca va a ser un movimiento fácil. Intenté hacerlo muchas veces, pero nunca pude gestionarlo del todo".

El australiano, enfocado en México, cree que también penalizarán para el circuito mexicano. “Creo que probablemente tengamos que asumir una penalización, lo que significa que comenzaré en la parte de atrás en México. Lo haré lo mejor que pueda para intentar y adelantar en la parrilla y con suerte conseguir algo más en México", declaraba.

Ricciardo abandonando el RB-13 en Austin / Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

Max Verstappen fue objeto de polémica en el momento del podio. Su adelantamiento por el interior de la penúltima curva a Kimi Räikkönen hizo que los comisarios le pusieran una sanción de cinco segundos por “exceder los límites de la pista y ganar tiempo”. Por ello, el holandés no subió al podio y fue el de Ferrari quien finalmente lo hizo.

"Me siento bien tras la carrera pero por supuesto nunca es bueno estar a punto de subir al podio y que después te lo quiten. Al menos deberían dejarnos hablar en la sala de los comisarios y expresar nuestras opiniones. Tuve una gran carrera y estoy contento con el cuarto, pero es la manera de conseguirlo lo que duele. ¿Me impusieron una sanción de 5 segundos y un punto en la licencia por qué? Me fui largo en una pista sin límites en la que todo el mundo se ha ido largo durante todo el fin de semana, ¿por qué me castigaron? La norma es que no podemos protestar, así que todo lo que podemos hacer es irnos a México, extraña norma", admitía molesto.

Verstappen, USA GP 2017 / Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

Sin embargo, confesa que se divirtió adelantando pues empezó desde atrás; y espera que en México puedan hacerlo aún mejor. "Tuvimos una carrera increíble con muchos adelantamientos y acción y luego debido a 5 o 10 centímetros del piano el resultado cambia, a la gente no le gusta ver esto. En definitiva me divertí mucho con una carrera genial. Siento que completé algunos adelantamientos realmente buenos y tuve un ritmo bueno y fuerte, así como el equilibrio. Teniendo todos estos factores en cuenta y sin sanciones por el motor, espero empezar más cerca de la cabeza y lograr un mejor resultado en México", finalizaba.

Por último, Christian Horner alaga a Verstappen y a su gran actuación, saliendo desde la 16ª plaza y defiende la actuación del holandés en su maniobra a Räikkönen. Y siente profundamente el abandono de Ricciardo pues estaba haciendo una gran carrera, atacando continuamente al W08 de Bottas.

"Una carrera tremendamente emocionante hoy en particular para Max, que hizo un progreso increíble desde el puesto 16 en la parrilla para luchar por un podio en las últimas vueltas. Hizo algunas grandes maniobras de adelantamiento en la última vuelta y logró pasar a Kimi, pero luego fue penalizado con una sanción de cinco segundos. Esto es particularmente irritante al observar la cantidad de coches que se salieron de la pista, no solo en la carrera, sino durante todo el fin de semana sin ninguna sanción o castigo. Pese a ello, un gran rendimiento y otro día competitivo para nosotros".

"Obviamente nos decepcionó mucho perder a Daniel al principio de la carrera con un problema con el motor, después de pelear unas vueltas detrás de Valtteri. Habría estado en el podio nuevamente sin ese problema hoy, así que nos reconforta el hecho de que teníamos un monoplaza competitivo, y lo siento por Max y los fans porque no obtuvieron el podio que merecían hoy. Nuestras felicitaciones son para Mercedes, un cuarto Campeonato Mundial consecutivo es un logro tremendo y merecen el título nuevamente este año".