Hamilton: "Me sorprendió un poco que Seb no se defendiera más, pero fue justo"

Lewis Hamilton en Austin | Foto: Clive Mason/Getty Images North America

Lewis Hamilton ha declarado que le sorprendió que Sebastian Vettel “no se defendiera más” en el GP de Estados Unidos después de que el británico le adelantase y se acercase más al título del mundial de pilotos. El de Mercedes se hizo con su novena victoria de la temporada en Austin pero para ello tuvo que adelantar a su máximo rival en la Fórmula: Seb.

"Fue una de las carreras más divertidas que he tenido desde hace tiempo", dijo Hamilton en declaraciones recogidas por Motorsport.com. "No tuve un buen inicio. Seb sí tuvo una gran salida, pero me calmé porque sé que en este circuito se puede adelantar", agregó. No obstante, Lewis se mostró divertido al comentar que “fue genial estar en esa batalla, tratar de mantener el ritmo, de estar cerca, entrar en DRS”. Fue un recuerdo de 2012 tener a Seb delante y querer tener esa batalla. Es lo que busqué y es con lo que más disfruto".

Pero a pesar de ello, a Lewis le sorprendió que su rival no se defendiera más a lo que Vettel admitió lo siguiente: "Intenté taponar. Tal vez podía haber hecho un poco más, pero él era mucho más rápido, así que realmente no importaba”. Además, continuó: "Es decepcionante perder el liderato cuando lo tienes, pero con la diferencia de ritmo que tuvieron sobre nosotros en esta carrera, probablemente no nos tocaba ganar". "No esperaba sufrir tanto. Al final estuvo un poco mejor, pero ya estaba perdida la carrera", sentenció el de Ferrari.

Y aunque el punto de mira está en el título mundialista de pilotos que no consiguió cerrar Hamilton en Estados Unidos si que apuntó para Mercedes el cuarto mundial de constructores y ojo, consecutivo. Sobre ello, Lewis quiso felicitar al equipo: "Quiero felicitar enormemente a todo el equipo, a todo el mundo del circuito y la fábrica", dijo Hamilton. "Han empujado de manera increíble para encontrar este tipo de rendimiento este año y hemos apretado juntos más de lo que había visto jamás en estos cinco años, así que es realmente especial". Para finalizar el británico concluyó: "Especialmente ir de un coche a otro con el cambio de reglas, algo que no se había hecho antes, me hace sentirme orgulloso de ser parte de ello".