Ferrari en el GP de Austin 2017: Batalla perdida ante Mercedes

Google Plus

Ferrari en Austin | Foto: Zimbio

Ferrari se ha quedado a las puertas del título de constructores después de perderlo en el GP de Estados Unidos y que se lo apuntase Mercedes. El gigante rojo ha sucumbido a la batalla con el equipo de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas que ya se apunta su noveno campeonato consecutivo tras ganarlo en Austin.

En este sentido, la lucha estuvo entre dos hombres: Seb y Lewis, Lewis y Seb. Ambos lucharon por hacerse con el título de la Fórmula pero fue el británico el que se apuntó la victoria en Estados Unidos, acercándose más al campeonato de pilotos y apuntado además para Mercedes, el título de constructores.

Sobre ello, Vettel, que se marco la segunda plaza, explico que “obviamente, fue un día duro”. “No hemos obtenido el resultado esperado. A lo largo del fin de semana hemos tenido el apoyo de los aficionados, y nos ha dado fuerzas. Desafortunadamente no pude ganar hoy, pero estoy seguro que estaremos muy fuertes en las siguientes carreras", explicó.

Asimismo, Kimi Raikkönen también dio su opinión sobre la carrera aún más, después de haber subido al podio -tercera plaza- tras ser Max Verstappen sancionado por exceder los límites: "Obviamente ha sido un día para olvidar. El coche ha ido bien pero no hemos podido sacarle más partido. Al final estaba contento por cómo se ha comportado el coche. Estaba decepcionado antes de subir al podio. No sé si ha sido una buena decisión por parte de los comisarios, pero sí nos ha sorprendido”, comentó.

No obstante, el finés quiso entrar en detalles sobre lo acontecido: "Todos nosotros sabemos dónde están los límites de la pista. No he visto cuál es el caso de los comisarios y qué hizo él, así que soy la persona completamente equivocada para comentar sobre ello. La decisión de los comisarios es la que ellos sienten que es la correcta", aclaró.

Pero, por otro lado, añadió: "Pienso que todos sabemos dónde están los límites de la pista y si te vas fuera de las líneas blancas está bien, pero si lo haces mientras estás adelantando a la gente todos sabemos que vas a tener problemas después. El equipo nos dice cada fin de semana dónde tienes permitido irte un poco más amplio, así que todos lo sabemos", apuntó el campeón 2007.