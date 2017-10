Previa de Red Bull en el GP de México: a desquitarse del mal sabor de boca de Austin

Google Plus

Carrera nueva, oportunidad nueva para Red Bull a la hora de reivindicarse en la zona noble de la parrilla. El resultado de la carrera de Austin no fue nada positivo para los austriacos. Su piloto mejor clasificado en el Mundial de pilotos, Daniel Ricciardo, se vio obligado a abandonar a las 18 vueltas de carrera por un fallo de la unidad de potencia de su monoplaza, mientras que Max Verstappen, que terminó en tercera posición por su adelantamiento en la última vuelta a Kimi Räikkönen, fue sancionado por los comisarios al realizar el adelantamiento con la ayuda de la zona exterior de la pista. Una decisión que terminó por frustrar todo el trabajo hecho durante el fin de semana y sobre todo, la remontada del holandés en carrera que se quedó en vacío. Sin embargo, supuso por otra parte un golpe en la mesa.

- Daniel Ricciardo: El australiano vio en Austin como se cortó su enorme progresión a lo largo del Mundial y su sensacional dinámica de resultados positivos. No abandonaba en una carrera desde el Gran Premio de Hungría, y de la que desde entonces en cinco carreras sumó cuatro podios, tres terceros puestos y un segundo. De hecho, en esta segunda parte del Mundial ha cosechado más podios que en todos los conseguidos el año pasado, que fueron tres y además en las últimas citas del campeonato. A pesar de este último abandono. Si por algo destaca Ricciardo este año es por llevar a un coche cuyo motor no está a la altura de las expectativas lo más lejos posible en cada carrera, exprimiéndolo hasta el último momento. Gracias a eso ha ganado una carrera este año y ha finalizado segundo en cuatro ocasiones. Si no le falla el monoplaza, aspira a luchar por el podio en estas tres carreras que quedan.

- Max Verstappen: El holandés fue la otra cara negativa de la escudería Red Bull. El holandés, que realizó el adelantamiento del año a Kimi Räikkönen en la última vuelta y justo en la antepenúltima curva del circuito, terminó tercero y le aguaron la fiesta con una sanción que le dejó fuera del cajón en detrimento del finlandés. Verstappen usó todo el exterior de la pista para acometer el adelantamiento, pero su golpe de autoridad es inequívoco y su adelantamiento no se olvidará jamás. Más allá de la sanción, su remontada fue espectacular. Finalizó cuarto saliendo desde la última posición por penalización. Los comisarios le quitaron con la sanción el que hubiese sido su cuarto podio esta temporada, principalmente en un año en el que no le salen las cosas bien debido a los múltiples fallos mecánicos que ha sufrido su monoplaza. Sin embargo, estas tres carreras el servirán para redimirse de este mal sabor de boca.

Más allá de errores puntuales y de las sanciones que reciben, el equipo Red Bull tiene por delante dos carreras favorables en las que pueden finalizar incluso por delante de Ferrari, como son México y Abu Dhabi. De no tener fallos en los dos monoplazas y sin recibir sanciones, tanto Verstappen como Ricciardo tendrán muchas opciones de terminar en podio en México.