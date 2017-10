Ross Brawn: "¿Necesitamos los libres de los viernes?"

Ross Brawn | Foto: Zimbio

La nueva gestión de la Fórmula 1, Liberty Media, se plantea diversos cambios dentro de la Competición por lo que ha llegado el momento en el que el propio Brawn se ha preguntado lo siguiente: “Pero, ¿necesitamos los libres de los viernes?". En esta línea, ha admitido que se está considerando eliminar los entrenamientos del viernes con el objetivo de poder encajar más carreras dentro del calendario.

"Creo que sobre el número de carreras, la calidad es la clave", dijo Brawn en declaraciones recogidas en Motorsport.com y tras un evento en Austin. "No tiene sentido tener más carreras a no ser que sean de calidad, por lo que la localización, el tipo de circuito, la habilidad de tener una gran carrera, son vitales", añadió. Y es que, es más, Brawn explicó que “los equipos tienen más problemas logísticos cuantas más carreras se añadan”. “Una de las cosas que estamos valorando en el formato del fin de semana de carreras es ver si necesitamos cambiarlo para facilitarles la logística. Por lo que estamos abiertos sobre cómo avanzar", comentó.

No obstante, y a pesar de esa posible modificación Brawn no tiene en mente cambiar el formato del fin de semana en relación a la carrera: "Creo que la carrera principal sigue siendo muy importante. No estamos valorando cambiar el corazón central del evento. Pero, ¿necesitamos los libres de los viernes?". De este modo, continuó: "porque si no tenemos libres de viernes, podríamos hacer más carreras, porque logísticamente es mejor para los equipos. Pero los libres del viernes son importantes para los promotores y las televisiones. ¿Cómo encontramos la solución correcta?". Todo gira en torno a plantearse la pregunta de si realmente se necesitan esos libres del viernes o no.

Por el momento, según Brawn se están “valorando todos estos elementos para ver la mejor manera de avanzar”. “La calidad es algo clave con las carreras. No debemos añadir eventos porque podamos aumentar las cifras, porque eso no es sostenible. Tuvimos carreras en el pasado sin calidad y desaparecieron rápido. Eso no es genial para nuestro negocio", sentenció.