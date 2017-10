Hamilton dice que la salida de Nico Rosberg de Mercedes le ha ayudado a mejorar su rendimiento

Google Plus

Lewis Hamilton celebra la victoria del GP de EEUU / Imagen: Twitter: @F1

Lewis Hamilton, actual líder del Mundial de F1 y máximo favorito para ganarlo a falta de tres carreras ha afirmado que la salida de Rosberg le ha ayudado a mejorar su rendimiento.

El británico está a punto de conseguir un nuevo mundial, de 75 puntos en juego le saca 66 a Sebastian Vettel. Además ha añadido que ha mejorado también por el cambio de dieta, actualmente utiliza una dieta vegana.

Lewis argumentó que hablar con Toto Wolff fue crucial para su mejora tanto personal como profesional: "Ir a ver a Toto a finales de 2016 fue crucial para solidificar la longevidad del equipo. Simplemente pusimos todo en la mesa y dijimos lo que se necesitaba decir. Y luego creamos una relación más fuerte de la anterior".

El británico añadió que se siente mejor que nunca tanto en la situación personal como en la profesional, los datos de la temporada lo corroboran: "Personalmente, me siento mejor que nunca, física y mentalmente. Todo el año he estado muy fuerte mentalmente, pero físicamente he dado un gran paso y eso es por mi decisión de cambiar mi dieta".

Hamilton ha estado que lo mejor ha sido venir a Mercedes y lo segundo cambiarse a la dieta vegana antes el GP de Singapur: "La mejor decisión fue venir a este equipo, la segunda fue cambiar mi dieta en Singapur. Pero también estuve pilotando muy bien antes de eso".

Para concluir la Hamilton destacó que si hubiese estado Rosberg nada de esto habría pasado y que no hubiese mejorado tanto: "La fórmula funciona y solo quiero seguir construyendo esa relación que tenemos. Mis chicos hicieron un trabajo excepcional y mi relación con todo el equipo, en ambos lados, es más fuerte que nunca. Creo que el tiempo que pasamos con los ingenieros es mejor que nunca antes".

Este fin de semana afronta la primera gran opción de proclamarse campeón de mundo, sería su cuarto mundial, igualaría a Sebastian Vettel, su rival por el título.