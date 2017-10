Previa Mercedes GP México 2017: el objetivo es ayudar aHamilton

(Fuente | Mercedes AMG F1 Team)

El pasado fin de semana fue maravilloso para Mercedes AMG F1 Team. Su piloto número uno, Lewis Hamilton, consiguió quedar primero en todas las sesiones del fin de semana. Además, el desenlace de la carrera fue brillante. El británico ganó y Valtteri Bottas quedó en quinto lugar para certificar su cuarta corona como Constructor igualando a Red Bull, escudería que conseguía este galardón entre los años 2010 y 2013.

Por su parte, el trabajo ya está hecho, pero tienen que esforzarse al máximo para llevar a Hamilton a conseguir también, su cuarto campeonato Mundial, el tercero desde que llegó al equipo en el año 2013.

Toto Wolff ha dicho esto antes de viajar a México: “Aunque el título de los constructores ahora es nuestro, estamos a mitad de camino para alcanzar nuestros objetivos para la temporada. Cuando establecimos nuestras metas a comienzos de año, acordamos ser el único equipo en lograr ambos campeonatos y por ahora, vamos por buen camino”.

Lewis Hamilton

El tricampeón del Mundo está contento con su nuevo compañero, a quien ha tirado flores mientras lanza un dardo al actual Campeón del Mundo, Nico Rosberg. “Valtteri ha creado un gran ambiente en el equipo”, ha dicho el inglés. Hamilton llega a México tras haber ganado el Gran Premio de Estados Unidos poniéndose muy de cara su cuarto campeonato. El piloto de Mercedes luchó mano a mano con Sebastian Vettel en la salida y vueltas más tarde, donde volvió a recuperar la primera posición.

“No he dejado ninguna piedra en el camino, he trabajado muy duro, con buena comunicación con el equipo y con mucha consistencia, además no he cometido errores y si analizo mi temporada estoy muy orgulloso de lo que he hecho”, ha dicho el inglés.

(Fuente | Mercedes AMG F1 Team)

Valtteri Bottas

Para el finlandés no está siendo una temporada muy buena. En Austin quedó en quinto lugar tras sufrir los adelantamientos de Max Verstappen y Kimi Raikkonen durante la carrera. Su rendimiento no estuvo igualado con el del coche. Bottas lleva sin subir al podio desde el Gran Premio de Singapur, donde quedó tercero.

Hace unas semanas se hizo oficial su renovación por el equipo Mercedes, pero él tiene claro que no ha estado a la altura: “Sé cuáles son mis objetivos y si estoy lejos de ellos, no estoy feliz. Si hay algo en lo que puedo mejorar normalmente haré lo posible por hacerlo. Llevamos un par de carreras muy difíciles y tengo que aprender mucho de ello, pero a la vez ya es pasado y miro hacia delante”.