Previa de Force India en el GP de México: el rey de los mortales

Fuente: twitter Sahara Force India

La última vez que analizamos al equipo indio, haya por agosto, comentábamos su gran predisposición para coronarse como el primero del resto de los mortales, es decir, quitando a Mercedes, Red Bull y un Ferrari que finalmente se ha desinflado en este último tramo de temporada. Por aquel entonces el conjunto atravesaba por dificultades de compañerismo entre sus pilotos tras los incidentes en Azerbaiyán y Hungría. Pues bien, esas diferencias parecen haberse limado y el equipo va viento a favor.

Las últimas citas han sido positivas ya que se han llevado un buen puñado de puntos. Sin ir más lejos en la última carrera en Austin ambos pilotos acabaron en zona de puntos, como viene siendo habitual. Entre los dos, Esteban Ocon sexto y Checo Pérez octavo, sumaron un total de nueve puntos para los de Silverstone. En México este fin de semana no se espera menos de ambos pilotos.

Checo Pérez

El mexicano sigue con la buena forma con la que finalizó la primera parte del mundial. Pese a terminar por detrás de Ocon en el pasado Gran Premio de Estados Unidos sigue estando 13 puntos por encima de su compañero en la clasificación general. El de Guadalajara está motivado, y no es para menos compitiendo en su tierra. “Tenemos una buena posibilidad, este fin de semana, de hacer muy bien las cosas”, declaró a El País. En cuanto a la mentalidad para la carrera añadió que “la arrancada, junto con la calificación, es el 95% del resultado porque no hay mucho que se pueda hacer”. Así también dejó claro que “la estrategia no cuenta mucho” para esta cita.

Checo en el Gran Premio de México. Foto: Clive Mason/Getty Images

Aunque tiene su asiento cubierto para la temporada que viene en su actual equipo Sergio se aventura a hablar del futuro. “2018 va a ser clave en mi carrera para poder saltar a otro equipo y aspirar a ser campeón del mundo”, aclaró a Marca. Este síntoma da a entender que en 2019 quiere estar en un equipo puntero que le permita optar a la corona, razones no le faltan tras su fastuoso paso por McLaren. Otro de los que ya estuvo en Mclaren y que ahora se encamina a por su cuarto mundial también se ha pronunciado sobre el tema. “Checo tiene el potencial de estar en equipos como Ferrari”, afirmó Hamilton a Marca. El de Guadalajara tiene hambre y ello se ha hecho notar ya en los primeros entrenamientos libres donde ha terminado en séptimo lugar, a dos décimas del Ferrari de Kimi Räikkönen, una premonición de atentado contra el asiento del finlandés para las próximas temporadas.

Esteban Ocón

El francés también llega a la cita mexicana lleno de energía. En la pasada carrera de Austin logró finalizar por delante de su compañero y rival Checo Pérez. Sin embargo parece que este fin de semana lo tendrá complicado ante la carrera en la que juega de local su vecino de box. Sin embargo no tiene porque amedrentarse y él lo sabe bien, véase también su sexto puesto en Japón, donde también terminó mojándole la oreja al mexicano que terminó un puesto por detrás suyo. Por otra parte parece que su rivalidad con su compañero ha disminuido notablemente, incluso han llegado a compartir un paseo en bicicleta por el circuito de los Hermanos Rodríguez. Entorno a este tema hay que resaltar que el piloto ha denunciado amenazas de muerte vía redes sociales, un suceso triste que debe hacer pensar mucho a los indecentes que han proferidos tales barbaridades, parece que hay personas que continúan sin entender que la rivalidad se queda en el circuito.

En cuanto a lo competitivo, que es lo que nos concierte, en esta carrera ha dejado su asiento a Alfonso Celis para los libres. Este movimiento del equipo tiene mucho que ver con la nacionalidad mexicana del piloto, al que han premiado con esta oportunidad. Para ver al francés en acción habrá que esperar un poco, ya que Celis disputará los libres.