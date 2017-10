Alonso, sobre las 24h de Daytona: "Me bajaré la visera e iré a por la victoria"

Alonso, Japón 2017 / Fuente: Lars Baron/Getty Images AsiaPac

Ya se hizo oficial hace unos días: Fernando Alonso correrá las 24 horas de Daytona con el equipo United Autosports; siendo su compañero de equipo Lando Norris, de 17 años, quien forma parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren.

Dicha prueba de resistencia tendrá lugar en enero, por lo que no coincidirá con otras carreras del Gran Circo, como pasó con las 500 Millas; que tenía datado el Gran Premio de Mónaco. Por ello, Alonso tiene plena concentración en la prueba a afrontar: "Estoy contento de unirme a esta aventura, será una experiencia bonita. Ahora mismo mi prioridad es la Fórmula 1, por eso hice un contrato con McLaren para el próximo año con motor Renault. Va a ser un gran reto para nosotros y una buena oportunidad de luchar por el Mundial, esa es mi primera y única prioridad", comentaba hacia Racer.

Tal vez el bicampeón no descarte, a largo plazo, visitar más veces el otro lado del charco para competiciones similares. "A largo plazo, aún está todo abierto y mi experiencia en las 500 Millas de Indianápolis me demostró lo que me puedo divertir con las carreras americanas, el cariño que tuve de los aficionados, es algo que puedo considerar en el futuro", continuaba.

Además, el asturiano admite que el ir a la Indy 500 fue todo un desafío pues era una disciplina distinta a la Formula 1, donde tuvo mucho que aprender. Algo similar a lo que experimentará en Daytona. "Ojalá me ayude en el futuro, en cualquier categoría en la que compita. Como las 500 Millas de Indianápolis, es una carrera para aprender, un reto para mí, para salir de la zona de comfort de la F1 en un coche y en una categoría completamente diferentes. El tráfico que tienes en la carrera y muchas cosas...tienes que aprenderlas de cero, eso probablemente me ayudará como piloto para hacer mi estilo mejor para cualquier categoría", insistía.

“No hay duda de que cuando estemos allí, vamos a tener la victoria en mente, no vamos a cualquier carrera sólo a participar, vamos a ganar"

Y es que “el nano” no piensa en otra cosa que en ganar, pues desde 2013 no saborea una victoria: "Es lo mismo para mi futuro también, más cosas pasarán, esa será una buena preparación, pero justo ahora toda mi concentración y motivación es hacerlo bien en Daytona, como lo hice en Indianápolis, incluso aunque no tenga experiencia, me bajaré la visera e iré a por la victoria, eso es todo lo que importa ahora", finalizaba.