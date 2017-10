Ocon refuerza su seguridad personal al haber recibido amenazas de muerte

Google Plus

Ocon, México 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

Esteban Ocon no ha sido bien recibido en México, país natal de su compañero Sergio “Checo” Pérez. El francés recibió por redes sociales graves amenazas de muerte, relacionadas con su fuerte rivalidad con el manito.

El francés y el mexicano han sido objeto de tensión durante toda le temporada. Ya desde el Gran Premio de Azerbaiyán, los dos pilotos de Force India han visto como se disparaba la tensión entre ambos. Sin embargo, fue en el Gran Premio de Bélgica donde la gota colmó el vaso, al colisionar ambos en dos ocasiones; una de ellas en la subida a Eau Rouge.

La cadena de radio RMC, Ocon ha llegado a México algo más tarde, siendo acompañado de escolta privada en todo momento. "Era necesario tomar precauciones para evitar problemas", afirmaba Esteban.

El galo afirma que dichas acusaciones y amenazas viene de los fans más radicales de Pérez, quienes no ven con buenos ojos la rivalidad entre el francés y el ídolo local del fin de semana: "He recibido muchas amenazas de muerte desde el GP de Azerbaiyán, pero tengo a todas las personas que necesito para mi seguridad. Todo está bien y espero que así siga durante el fin de semana", declaraba hacia el diario francés L'Equipe.

Sin embargo, en la rueda de prensa del jueves, Checo deseaba que los fans presentes en el Gran Premio trataran bien a su compañero de equipo: “No creo que los aficionados vayan a ser malos con Esteban. Naturalmente aquí me animarán mucho, pero no veo ninguna razón por la que deberían ser malos con él. Le han tratado muy bien en todos los eventos en los que hemos estado".

Pero realmente y a día de hoy, la rivalidad entre Ocon y Pérez se ha relajado y apaciguado, pues como se vio en el pasado Gran Premio de Austin, ambos dejaron ver señales de amistad y reconciliación, símbolo del compañerismo en la Formula 1.