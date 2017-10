Sebastian Vettel aprovecha el error de Hamilton y consigue la pole

Clive Mason/Getty Images

Lewis Hamilton ha cometido un error de bulto en plena vuelta lanzada cuando quería mejorar su tiempo. El británico se salió de la pista y eso le impidió mejorar el registro marcado por Sebastian Vettel, que se llevo la pole position en México ante la sorpresa de todo el mundo. El alemán, que ha estado durante todo el fin de semana por detrás de Mercedes y de Red Bull, se ha puesto el mono de trabajo y partirá con ventaja con respecto a su rival por el campeonato, aunque de terminar la carrera tal y como ha finalizado la calificación, no le valdría la victoria para seguir peleando por el título, ya que le valdría a Hamilton para ser campeón.

Vettel, además, le ha quitado con una sensacional vuelta de 1:16:488, el récord a Max Verstappen de ser el piloto más joven con más poles de la historia de la competicion. El holandés no pudo mejorar el tiempo del ferrarista y, para más inri, casi volvió a ser sancionado ya que entorpeció la vuelta de Valtteri Bottas, pero finalmente la FIA decidió no sancionarle a pesar de que se abrió investigación por ese incidente que no fue a mayores. Un Valtteri Bottas que ha terminado cuarto, por detrás de Verstappen y por delante de su compatriota Raïkkonen.

En cuanto a la armada española, suerte dispar para los nuestros, cara y cruz. La cara, Carlos Sainz, que se clasificó para la Q3 aunque no pudo terminar por delante de su compañero Nico Hülkenberg. Finalmente fue noveno el madrileño, que tendrá opciones para dar continuidad a su buen hacer con Renault. La cruz, Fernando Alonso. El asturiano, decimotercero, no pasó a la Q3 y además saldrá último por ser penalizado al cambiar diferentes elementos de la unidad de potencia. El único destello que pudo dejar el bicampeón fue su vuelta en Q1 que le colocó en quinto lugar.

Por parte del resto de pilotos, quien no tuvo su mejor día fue Toro Rosso. Gasly no pudo rodar en toda la sesión y Hartley tuvo que retirarse a los cinco minutos en la Q2 por problemas mecánicos. Sauber, que realizó una jornada positiva el viernes, no ha estado a la altura en clasificación y tanto Wehrlein como Ericsson no han pasado el corte, al igual que Haas, que sigue a la deriva.

Todo por decidir en una carrera en la que Lewis Hamilton tiene muchas probabilidades de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por cuarta vez en su historia. Para ello, debe ganar o terminar por delante de Sebastian Vettel. En caso de que no gane, si Vettel gana le vale con ser tercero, si el alemán es segundo debe ser quinto y si Vettel es tercero, a Hamilton le valdría con ser vigésimo para coronarse campeón.