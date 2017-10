Carlos Sainz: "Me sentí muy cómodo, excepto en el primer sector"

Google Plus

Carlos Sainz, México GP 2017 / Fuente: Twitter Renault F1

El duro de trabajo de Carlos Sainz para aclimatarse a un nuevo equipo de trabajo, y a un nuevo monoplaza totalmente distinto al STR-12; está haciendo sus frutos. En Austin se vio cómo trabajó duro para conseguir una merecida séptima plaza, si bien es cierto que su compañero Hülkenberg tuvo problemas de fiabilidad que finalmente le hicieron abandonar.

Pero aquí en México las cosas han ido positivamente para el de Renault, pues ha conseguido seguir la estela del alemán en todo momento. "Buenas sensaciones durante toda la clasificación, buen ritmo, clasificación positiva, para mí y para el equipo. Siempre siguiendo la estela de Nico Hülkenberg, a ver cómo mejoraba en clasificación. Yo no he podido mejorar casi nada de la Q1 a la Q3, al contrario que en Austin, así que tenemos que investigarlo", aseguró Sainz, que comentó que no había pensado aún en qué hacer de cara a la carrera, comentaba hacia la cadena de televisión Movistar F1.

Carlos, sin embargo, reconoce haber tenido algún error en el primer sector, pues afirma haber perdido tiempo ahí en relación a su compañero Hülkenberg. "Me sentí muy cómodo, excepto en el primer sector. En cuanto a ese primer sector, tengo que ver los datos. Me ha faltado bastante”, insistía Carlos, que quiere seguir con el progreso de su Renault: "Es un buen día para mí y para el equipo, seguimos con nuestro progreso desde Austin, estoy encantado. La clasificación fue complicada, pero avanzamos mucho desde ayer y me tenía mucha más confianza con el coche hoy. Nuestro objetivo es tener una carrera buena mañana", afirmaba.

Alan Permane, director deportivo de Renault Sport, cree que en la carrera pueden pasar cosas que ayuden al equipo, pues el hecho de partir octavo y noveno respectivamente les sitúa en una posición realmente favorable: "Estuvo bien ver que ambos pilotos se empujaron el uno al otro para mejorar durante las sesiones, conseguir que ambos monoplazas pasaran a la Q3 era el objetivo. Salir octavo y noveno nos pone en una posición buena para anotar más puntos mañana", finalizaba.