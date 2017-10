Hamilton saldrá tercero: "Espero que en carrera seamos mejores que en clasificación"

Lewis Hamilton, México GP 2017 / Fuente: Mark Thompson/Getty Images North America

El tricampeón saldrá mañana desde la segunda fila, por detrás de Max Verstappen y, por detrás de su máximo rival, Sebastian Vettel, quien firmó su pole número 50.

El de Mercedes no se sorprendió al ver el gran ritmo mostrado por los de Maranello durante el fin de semana. "Sabíamos que iban a tener un muy buen ritmo, porque en clasificación siempre dan un poco más. Sabíamos que iban a estar en una o dos décimas", declaraba el británico al final de la sesión clasificatoria.

Si por algo, entre muchas facetas destaca la pista mexicana, es por su dificultad a la hora de adelantar; pues la única gran oportunidad es en la recta de meta, o en la salida, que es donde Hamilton intentará ganar alguna posición. "Ya veremos qué ocurre en la salida. Es muy difícil adelantar aquí, así que la salida es la única oportunidad", insiste.

Sin embargo, el de Oxfordshire duda del ritmo de los Red Bull y los de Ferrari, pues piensa que las flechas plateadas pueden ser igual de fuertes que ellos. No estoy seguro. No han hecho tandas largas como las mías, pueden ser igual de fuertes. Espero que en carrera seamos mejores que en clasificación. Han hecho un buen trabajo y espero que mañana estemos en la batalla", aguarda.

Y es que Lewis no cree que haya tenido ningún error en su vuelta, simplemente comenta que no hay agarre en la pista, la cual realmente resbala y de qué manera. "La temperatura no ha afectado para nada, simplemente no hay demasiado agarre en esta pista. Es un neumático muy duro y es un circuito que resbala mucho", finalizaba.

El de Mercedes lo tiene a tiro para coronarse tetracampeón mundial, siempre y cuando en la salida no arriesgue innecesariamente y logre un buen ritmo durante la carrera.