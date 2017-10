Carrera GP de México 2017 de Fórmula 1 EN VIVO y en directo online

Google Plus

La clasificación fue emocionante hasta el último segundo. Max Verstappen fue el piloto más rápido de la Q2 y empezó la Q3 de la misma manera, pero en su último intento no pudo calentar bien los neumáticos y Sebastian Vettel se llevó, finalmente, la pole del Gran Premio de México del 2017. Fernando Alonso y su compañero pasaron a la Q2, pero no marcaron tiempo, ya que de todas maneras iban a salir desde el final de la parrilla por cambiar su motor. Carlos Sainz finalmente no consiguió vencer a su compañero y se quedó una décima por detrás de él.

En los entrenamientos antes de la clasificación Mercedes volvió a estar a la cabeza, con Valtteri Bottas al frente. Max Verstappen y Sebastian Vettel fueron los dos pilotos que destacaron de sus respectivos equipos. Carlos Sainz se coló en la quinta posición, justo por delante de los dos Force India, que funcionan muy bien en el trazado de casa de uno de sus pilotos, Sergio Pérez.

Durante los segundos libres Red Bull dejó ver su verdadera velocidad con Daniel Ricciardo a la cabeza. Mercedes y Ferrari también mostraron estar a la altura de los de las bebidas energéticas, dejando entrever una calificación entretenida. Fernando Alonso, que estrenaba motor, se mostró muy contento con el coche y acabó en la séptima posición. Hubo varios sustos durante la sesión, pero Romain Grosjean se llevó el más grande, que solo pudo dar 3 vueltas durante la sesión.

Los primeros entrenamientos dejaron ver lo fuertes que serían Red Bull este fin de semana, aunque Mercedes también presentó su candidatura. En Force India tuvieron un susto con Alfonso Celis que estaba en el coche de Esteban Ocon. El piloto también mexicano perdió el coche en la curva 16 y se chocó contra el muro, provocando una bandera roja. Stoffel Vandoorne también tuvo problemas durante la sesión, cuando su motor dejó de funcionar.

Lewis Hamilton salió del Gran Premio de Estados Unidos rozando el mundial con sus dedos. El piloto inglés ganó la carrera. Su máximo rival por el título, Sebastian Vettel, consiguió quedar segundo gracias, en parte, a su compañero. Kimi Räikkönen logró subir al podio en el último minuto, después de que sancionaran a Max Verstappen por el adelantamiento que le había hecho para lograr llegar al tercer escalón del podio. Carlos Sainz tuvo un debut extraordinario con Renault y Fernando Alonso abandonó por 10ª vez esta temporada.

Aunque la temperatura no será elevada, lo que perjudicará al desarrollo de los neumáticos, no se espera que aparezca la lluvia durante el Gran Premio México. El viernes fue el día con la temperatura más elevada, pero para la carrera se esperan de media unos 21ºC y una humedad del 37%.

El Circuito de los Hermanos Rodríguez es tierra de Mercedes. Las dos ediciones anteriores las han ganado pilotos de Brackley. Nico Rosberg ganó en 2015, en la primera edición del nuevo Gran Premio de México, mientras que Lewis Hamilton ganó el año pasado con el W07. Nico Rosberg era quien ostentaba los récords hasta ahora, la vuelta rápida en carrera es de 1:20.521 y la vuelta de clasificación 1:19.480, pero es muy probable que cambie este fin de semana.

El reformado circuito mexicano de los Hermanos Rodríguez ha acogido 17 grandes premios, 3 en la nueva era. El trazado consta de 4.508 metros y tiene 16 curvas por las que los pilotos giraran a toda velocidad el domingo. Los pilotos mantendrán el acelerador pisado durante el 70% de la vuelta, eso influirá en el desgaste de los frenos, que no es elevado en el Hermanos Rodríguez. La carga aerodinámica es baja, y podríamos tener un nuevo récord de velocidad, ya que es uno de los circuitos más rápidos del calendario, junto con Monza, aunque el trazado mexicano tiene más detalles técnicos.

