El Semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de México

Fotomontaje VAVEL (Fuente: Martin Velarde)

Semáforo Verde

- Lewis Hamilton: El piloto británico ha entrado a lo grande entre el top de leyendas de la Fórmula 1 y con su cuarta corona mundial entra en el club de los cuatro con Alain Prost y Sebastian Vettel. De esta manera, se convierte en el piloto británico con más campeonatos mundiales superando a Jackie Stewart, mientras que supera con cuatro mundiales también a su compatriota y a otros pilotos como Nelson Piquet, Niki Lauda o Ayrton Senna, entre otros. A pesar de ser campeón, no pudo terminar la carrera de la mejor manera posible debido a un incidente con Sebastian Vettel en la curva dos después de la salida que ha acabado con un pinchazo en su rueda trasera y que cambió por completo su participación, siendo incluso doblado por Verstappen. Algo inédito teniendo en cuenta que Hamilton siempre ha acabado por delante de todos.

Lewis Hamilton alza al bandera británica tras proclamarse campeón. Foto: Clive Rose/Getty Images

- Max Verstappen: El holandés, que desquitó de su sanción en Austin, consiguió su tercera victoria desde que aterrizó en Fórmula 1 sumada a la conseguida en Barcelona en 2016 y en Malasia esta temporada. A diferencia de Daniel Ricciardo, en este tramo de final de temporada a Max le ha respetado la fiabilidad del motor Renault y eso le ha permitido luchar en igualdad de condiciones con los dos coches más fiables y rápidos de toda la parrilla. Ha dominado la carrera de principio a fin y no ha visto peligrar en ningún momento los 25 puntos de esta carrera. Si no fuese por la unidad de potencia que porta en su bólido, otro gallo cantaría para el neerlandés, que podría haber ofrecido durante todo el año mucho más espectáculo del que ha podido ofrecer a lo largo de la temporada.

Semáforo Amarillo

Sebastian Vettel y su incidente con Verstappen al inicio de carrera. Fuente: Clive Rose/Getty Images

- Sebastian Vettel: Ponerle una nota negativa al alemán hubiese sido una injusticia tremenda. El tetracampeón, que tenía todo muy cuesta arriba para revertir la situación, ha tratado de ir a remolque durante toda la carrera para alargar más sus opciones de mundial, pero solo pudo ser cuarto tras ese toque con Verstappen que le ha condenado por completo. Vettel ha ido de más a menos también condicionado por el titánico esfuerzo de Mercedes y de Hamilton en darle la vuelta a la tortilla, por un lado; y de la inexplicable decadencia de Ferrari desde la reanudación del campeonato en Agosto con el Gran Premio de Spa-Francorchamps.

Semáforo Rojo

- Motor Renault: La unidad de potencia de Renault, Toro Rosso y Red Bull Racing ha resultado ser un auténtico fiasco en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Daniel Ricciardo ha abandonado por segunda vez consecutiva, Brandon Hartley ha abandonado por una avería de motor y Nico Hülkenberg y Carlos Sainz también se han quedado tirados en la cuneta por culpa de la fiabilidad de un motor que no ha estado a la altura de las expectativas. Y será la unidad de potencia que tendrá Fernando Alonso para competir. Todo un motor que, de cara a pasar la prueba más exigente la temporada que viene, no parece que vaya a prestar las suficientes garantías de victoria o de buenos resultados para los de Woking.

Carlos Sainz abandona en carrera por culpa del motor Renault. Foto: Renault F1 Sports

- Toro Rosso: Si Carlos Sainz era el parche que tapaba las carencias de un coche que no es para nada competitivo, sin el madrileño se demuestra que el coche de los de Faenza vuelve a estar entre los equipos más modestos de la parrilla. Los dos pilotos que corren para la escudería, Pierre Gasly y Brandon Hartley, no pueden hacer prácticamente nada con un coche con el que ni siquiera pueden correr y que no le permite seguir su desarrollo como pilotos. Ese es el principal problema con el que se toparon pilotos que prometían mucho y que no duraron mucho tiempo en el gran circo como Sebastien Buemi, Jaime Algersuari o Jean-Enric Vergne, por no mencionar a Daniil Kvyat, un piloto devaluado y que ya no compite.

- McLaren Honda: En cuanto a McLaren, no hay que reprochar la buena noticia de que Fernando Alonso haya conseguido acabar la carrera y de que Vandoorne también haya hecho lo propio. Pero McLaren está en Fórmula 1 para ganar carreras, y no para luchar con sufrimiento por entrar en los puntos. Durante la carrera, para el aficionado a la escudería y en concreto los aficionados españoles que siguen a Fernando resultaba angustioso ver como el asturiano era incapaz de adelantar a un Sauber, o deshacerse de un Haas, que son junto con Toro Rosso, los coches menos potentes y rápidos de la parrilla.