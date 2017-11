Fisichella apoya la decisión Alonso: "Es realmente bueno saber que estará allí y muy positivo para el deporte" El italiano, quien fue compañero del bicampeón en 2006; apoya la decisión del ovetense de competir las 24 horas de Daytona. Subraya que tendrá que gestionar el tráfico en la carrera de resistencia, además de dejar claro que LeMans y Daytona son carreras diferentes.

2006 #MalaysianGP. Giancarlo Fisichella wins from pole, and Alonso completes 1-2 for Renault / Fuente: @RenaultSportF1

Fernando volverá a América. Ésta vez para competir en una carrera de resistencia como lo es las 24h de Daytona; carrera que se celebrará el 26 de enero. Un viejo y gran amigo suyo, Giancarlo Fisichella, ha mostrado su opinión acerca de la aventura del bicampeón. El italiano ha corrido seis veces en la cita americana, ganando dos veces en la categoría GTE Le Mans y logrando un podio. Giancarlo comentaba que Daytona y LeMans son distintas, por lo que realmente Alonso no tendrá mucha preparación para la cita de la triple corona. "Es diferente. Es un circuito diferente y un tipo de carrera distinta. Sobre todo en cuanto a la normativa, los coches de seguridad y las banderas amarillas, las zonas lentas [que se usan en IMSA]. Todo es distinto", agregaba: "En Daytona es realmente importante estar en la vuelta del líder hasta las últimas dos horas y luego es una carrera real. Le Mans es distinto. Es importante ganar ventaja lo antes posible y hasta el final", continuaba. Fisichella hablaba sobre el gran reto al que se enfrenta Alonso: pilotar en una carrera con coches de diferentes categorías: "Es realmente bueno saber que Alonso estará allí y muy positivo para el deporte, sobre todo para el campeonato IMSA. Alonso es un gran piloto y aprenderá muy rápido a conducir el coche. El único problema será el tráfico con los GT y los vehículos más lentos y necesita aprender a gestionarlo, pero podrá empezar a hacerlo en el próximo test", expresó para finalizar el italiano. Alonso, por su parte, reconoció que aunque que Daytona no formara parte de la Triple Corona del Automovilismo; puede ayudarle a correr para LeMans y coger algunos conceptos básicos: "No es parte de la triple corona [GP de Mónaco, Indy 500 y Le Mans], pero como siempre he dicho, mi objetivo es ser un piloto completo y esta experiencia me ayudará a prepararme para cualquier otra carrera de resistencia", incluía.