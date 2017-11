Google Plus

Vettel no participará en la Race of Champions 2018. Foto: Clive Rose/Getty Images

Sebastian Vettel lleva participando en la Race of Champions desde el año 2009, una carrera que se disputa a final de cada temporada desde el año 1988, que fue creada por Michel Mouton y Fredrik Johnson. Vettel ganó la carrera en el 2015 tras imponerse en la final a Tom Kristensen, quien ha ganado Las 24 Horas de LeMans en nueve ocasiones. Aunque también se le cuentan los títulos que obtuvo Michael Schumacher por participar con el mismo país.

El Mundial ya se ha acabado para el tetracampeón del Mundo de F1 tras el Gran Premio de México, ya que Lewis Hamilton se proclamó campeón, pero no debe de perder a Valtteri Bottas porque le puede quitar el subcampeonato en estas dos carreras que quedan para que finalice la temporada. El alemán ya tiene la vista puesta en el próximo año y ha confirmado que no va a participar en la Race of Champions y su idea principal será trabajar en el simulador de Ferrari para prepararse la pretemporada y la temporada 2018.

En una entrevista para el diario alemán Sport Bild ha dicho: “Mi objetivo es y sigue siendo devolver a Ferrari a la cima. Creo que es mágico poder llevar el título a Maranello, como cuando Michael Schumacher lo logró. Él es una gran inspiración para mí”.

Este año 2017, durante una de las carreras, Pascal Wherlein tuvo un accidente donde también estuvo involucrado Felipe Massa. El alemán se llevó la peor parte, tanto que las dos primeras carreras del actual Mundial de F1 no las pudo disputar por varias lesiones y tuvo que ser sustituido por Antonio Giovinazzi.

No tiene porque pasar, pero parece que Vettel está siendo previsor y prefiere no correr el riesgo y estar así al 100% de cara a la próxima temporada y poder batir a Hamilton en pista.