Verstappen ya se fija en Hamilton: "Lo que quieres es ganar carreras como él"

Verstappen, México 2017 / Fuente: Clive Mason/Getty Images North America

La carrera que Max Verstappen hizo en el pasado Gran Premio de México fue de admirar. Una dominación que recordaba a las que se marcaba Hamilton en 2015 y 2016. Y al holandés parece que le ha gustado eso de dominar como el británico. Sin embargo, el joven piloto de Red Bull ha confesado que se aburrió un poco, ya que no adelantaba a nadie salvo a los doblados.

"Por supuesto que adelantar es divertido, pero en los últimos años nunca he estado en una posición desde la que pudiera controlar carreras. Esto es lo que hice en karting, en realidad, y al final es lo que quieres hacer", confesaba Verstappen abiertamente hacia la página web motorsport.com

Max sabe que adelantar está bien, pero asegura que también quiere ser Campeón Mundial, siendo éste su primordial objetivo.

"Adelantar está bien definitivamente, pero para mí no es algo necesario. Lo que quieres es ganar carreras como Hamilton y finalmente ganar un campeonato", pensaba.

"México fue una de mis victorias favoritas porque no sólo gané la carrera, también la controlé, sin presión de detrás. Espero que estemos en la misma posición el próximo año. Desde la primera carrera", continuaba.

La salida del Gran Premio de México marcó la carrera; sobre todo la de Sebastian Vettel y sus aspiraciones a seguir vivo en la lucha por el Mundial. Sin embargo, Verstappen ha declarado que nunca se prepara las salidas, y que nunca sabe qué va a hacer momentos antes de la arrancada.

"No lo pensé de antemano. Ni vi las carreras de los últimos años para ver lo que pasó ahí, así que simplemente me dediqué a ir a lo mío. Si veo que hay oportunidad de adelantar por el exterior, entonces lo intentaré. Son todo sensaciones. Es puro instinto. Nunca he pensado qué hacer en la salida, ni en karting. Mi padre tampoco me ha dicho cómo salir, así que simplemente son sensaciones", finalizaba.