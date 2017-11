Liberty Media plantea poner un límite de presupuesto de cara a 2019

Google Plus

Fuente: Peter Fox/Getty Images North America

La Fórmula 1 a día de hoy no atrae a numerosos equipos; y eso es debido a la costosa inversión que ello supone. Es realmente caro entrar al Gran Circo, y más caro es quedarse. La cantidad de escuderías que han acabado fuera de la categoría reina en los últimos años es elevada. Equipos como HRT, Marussia, Caterham… Y el más reciente, Manor Racing.

Por ello, los nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Media; espera darle un vuelco a la situación actual. Desde el medio alemán Auto Motor und Sport, los nuevos dirigentes introducirían éste techo de presupuesto a modo de prueba en 2019. Desde Alemania se afirma que Jean Todt y Ross Brawn darían a conocer todos los detalles en una conferencia el martes 7 de noviembre.

Pero éste límite sólo afectaría al dinero; no a los medio humanos o materiales. Los equipos podrían seguir fabricando todas las piezas que deseen y contratando todo el personal que quieran, siempre y cuando no excedieran dicho presupuesto. Sin embargo, los salarios de los pilotos, así como los gastos de marketing o de los altos directivos de cada escudería, no estarían incluidos dentro del límite de presupuesto que Liberty planea introducir.

La idea es que en 2019 se introduzca a modo de prueba; sin castigo alguno si hay algún equipo que excediera dicho límite. El propósito sería ver si las escuderías podrían competir sin llegar a pasarse del techo. Pero, ¿quién llevaría el control de las cuentas de los equipos para vigilar que no se pasen? Un auditor, encargado de revisar la contabilidad y las Cuentas Anuales de cada equipo.

Yendo al tema que interesa, la cantidad establecida, los grandes equipos apuntan a que se establezca un techo de 200 millones de euros. Pero la ya mencionada publicación germana rumorea que pueden fijarse límites de 150 ó 100 millones de euros en el “peor” de los casos.