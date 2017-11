Charles Leclerc: “Espero conseguir la oportunidad de ser piloto de Fórmula 1”

Fuente: Getty Images

El piloto monegasco, Charles Leclerc, ha demostrado durante toda esta temporada que está preparado para subirse a un monoplaza de Fórmula 1 y competir como piloto titular cada fin de semana. Tal y como apuntan los últimos rumores, el sueño de Leclerc podría convertirse en realidad a partir del año que viene. El monegasco tiene todas las papeletas para convertirse en piloto titular de Sauber.

El piloto no ha tenido un año fácil, ya que en mitad de temporada tuvo que enfrentarse a la pérdida de su padre. Además, Leclerc tenía una relación muy cercana con Jules Bianchi, a quien recuerda constantemente, por lo que ha contado que: “Antes competía por Jules y ahora, obviamente, desde este año, por mi padre. A veces pienso en estas dos personas en los momentos difíciles y eso me da más fuerza. Definitivamente lo uso como una fortaleza para mi carrera", ha contado a Reuters.

"No puedo hacer nada más para demostrar que estoy listo"

El padre de Leclerc le dejó 3 días antes del Gran Premio de Azerbaiyán: “Obviamente tenía mi cabeza en otro sitio, era difícl para mí centrarme en competir en ese momento. Hicimos los primeros entrenamientos y no fue bien. Tras los libres, me pregunté qué quería mi padre que hiciese y me vino la respuesta muy rápido, que quería que ganase y que lo hiciera lo mejor posible y eso es lo que hice”, ha comentado el campeón de la Fórmula 2.

Leclerc durante los libres del GP de Malasia. Fuente: Getty Images

Sin embargo, el piloto ha intentado sacar algo bueno a ambas tragedias y ahora es más fuerte mentalmente: “Hace ocho años la parte mental era probablemente la debilidad que tenía. Ahora se ha convertido en mi mayor fortaleza, eso definitivamente me ha ayudado a atravesar todos estos momentos duros en los últimos dos años. Creo que estos dos accidentes trágicos me han ayudado a ser más maduro y a crecer como persona”, ha explicado el monegasco.

Su futuro aún no está confirmado, pero con su historial de victorias no sorprendería verle como una de las grandes estrellas de la Fórmula 1 de aquí a unos años: “Cuando has ganado la Fórmula 2, no creo que puedas hacer nada más que demostrar que estás listo para la F1, así que espero conseguir la oportunidad ahora”, ha finalizado Leclerc.