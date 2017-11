Ferrari vuelve a amenazar con dejar la Fórmula 1

Fuente: Scuderia Ferrari

La Scuderia Ferrari no ha sido la primera escudería en mostrar su desacuerdo con las propuestas de Liberty Media de cara a la F1 del futuro. Tanto Mercedes como Renault ya mostraron su frustración. Sin embargo, no había nadie aún que hubiera amenazado con su salida del mayor certámen del automovilismo.

En una conferencia entre analistas donde se debatía el sistema financiero de los italianios, Sergio Marchionne, máximo responsable de la Scuderia, no dudó en criticar el rumbo que estaba tomando la actual Fórmula 1 y, afirmó que la separación entre Ferrari y el 'Gran Circo' podría estar cerca si no se ven beneficiados con el progreso.: "Es importante definir qué representa la Fórmula 1 en 2021 y qué atributos debe tener el motor. Ese debe ser un objetivo en el que todos trabajemos. Es importante saber cómo la F1 continuará en general a partir de 2021. Sólo hablar de una regulación específica como el motor no es suficiente. Lo que tenemos es el punto para comenzar un diálogo, en lugar de algo que hayamos acordado. Antes de eso, debe haber una comprensión de cómo veremos la Fórmula 1 en el futuro", declaró Marchionne.

El CEO de la escudería de Maranello evidenció su enorme malestar de este modo: "Ciertas cosas están bien, pero aún no estamos ahí. Sólo quiero aclarar que hay opiniones diferentes. Fue una presentación de la gestión de la F1. Vamos a esperar y ver qué hay sobre la mesa la próxima semana para comenzar un diálogo".

Ferrari tiene firmado un contrato con la F1 que vincula a ambas entidades hasta 2021, a partir de ahí ya no hay nada confirmado. Ferrari ha amenazado más de una vez con su 'fuga', pero esta ha sido la primera en que afirman que, en caso de ocurrir, sentaría bien a los accionistas. Además, Marchionne no esta nada preocupado por ser el primer presidente de los italianos que abandona la F1: "Sería totalmente beneficioso para las ganancias y pérdidas. Lo celebraríamos hasta que las vacas vuelvan a casa. Me sentiría como un millón de dólares, ya que trabajaría en una estrategia diferente y trataría de sustituirlo con algo más racional".

Por último, afirma que la Fórmula 1 es la seña de identidad principal de la marca de coches: "Lo que sí sé es que la F1 es parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos. No podemos definirnos a nosotros mismos de manera diferente. Pero si cambiamos todo hasta el punto en el que se vuelva irreconocible, no querremos jugar más. No quiero estar en una especie de NASCAR global, simplemente no quiero", finalizó.