Felipe Massa anuncia su retirada de la Fórmula 1 para final de año

Foto: Williams Racing

Ahora sí, el adiós es definitivo. Felipe Massa anuncia su adiós de la Fórmula 1 una vez finalizada la presente temporada. El piloto brasileño, que ya anunció su retirada el pasado año por las mismas fechas, finalmente tuvo que regresar a Williams a competir un año más por la marcha de Valtteri Bottas a Mercedes, que se marchó al equipo dirigido por Totto Wolff con el fin de sustituir a Nico Rosberg, que se retiró tras proclamarse campeón del mundo. El equipo de Grove le convenció de continuar un año más para competir junto al joven piloto canadiense Lance Stroll.

El brasileño lo anunció a través de un video publicado en su cuenta de Twitter y también en su cuenta de Instagram: "Todo el mundo sabe que, como ya anuncié mi retirada de la competición el año pasado, volví para ayudar al equipo Williams. He disfrutado durante estos cuatro años que he estado en el equipo, pero mi trayectoria en la Fórmula 1 terminará de manera definitiva en cuanto finalice la presente temporada. Espero que me sigais apoyando durante los próximos años en otros campeonatos. ¡Muchas gracias y un beso a todos!" expresó el piloto de Sao Paulo, de 36 años, que disputará sus dos últimas carreras en Fórmula 1 en su casa, Sao Paulo; y en Abu Dhabi.

Felipe Massa comenzó su andadura en Fórmula 1 de la mano de Sauber, escudería para la que compitió desde el año 2002 hasta 2005. En el año 2006, fichó por Ferrari para sustituir a su compatriota Rubens Barrichello y acompañar a Michael Schumacher. En la escudería de Maranello, tuvo de compañeros a pilotos ilustres como Kimi Raikkonen o Fernando Alonso. Su recuerdo más desgaradable fue perder el campeonato del mundo en Interlagos en 2008, cuando ganó la carrera y necesitaba que Hamilton clasificase sexto o peor, pero el británico le arrebató su momento de gloria en su casa y en el último momento.