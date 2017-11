Lewis Hamilton sobre la renovación: “Durante el próximo mes tendremos tiempo de sentarnos”

Google Plus

Clive Rose - Getty Images

Después de ganar su cuarto mundial en Fórmula 1, segundo con Mercedes, el inglés busca continuar con los de Brackley en 2018. Aunque su contrato finaliza esta tempoada, Hamilton se muestra tranquilo sobre la renovación.

"Hablamos hace unas semanas en nuestra fábrica y dijimos que nos sentaríamos a negociar. Es un proceso bastante sencillo para nosotros. Lo que tenemos actualmente ya está muy bien y simplemente es hablar sobre la extensión, qué podemos mejorar y qué puedo hacer por ellos y viceversa. Pero estoy seguro de que durante el próximo mes o así tendremos tiempo de sentarnos", señalaba el vigente campeón del mundo.

Hamilton deja claro sus intenciones de continuar en Mercedes, dejando abierta la posibilidad de continuar más de un año: "Me lo estoy pasando mejor que nunca pilotando. Aunque me queda poco firmado, uno dos años, voy a seguir aquí la temporada que viene y espero que algo más", comentaba el inglés.

Aun así, el de Mercedes tiene claro que su futuro no es interminable dentro del Gran Circo. Aunque a día de hoy el inglés destaca que busca mantener una vida fuera de los circuitos, no quiere mantenerse en la competición de forma muy prolongada.

"Hay mucha vida después de la Fórmula 1 y no quiero prorrogar mi carrera más de lo que tenga que ser porque este es el mejor período en mi vida. Hay grandes cosas más allá de la competición en las que estoy trabajando, pero estoy disfrutando pilotando más que nunca".

Sobre las dos citas en el mundial que restan en el calendario, destaca la tranquilidad tras haberse proclamado campeón del mundo. Aun así, buscan la concentración máxima para las dos últimas carreras.

"Ya no tenemos presión, así que podemos disfrutar las dos carreras que restan. Es importante continuar centrados tal y como hemos hecho hasta ahora. Esta no es una ocasión para perder de vista lo que sucede. Ahora que no tenemos presión debemos actuar mejor que nunca antes".