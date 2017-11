Adrian Newey se siente culpable de la muerte de Ayrton Senna

Fuente: Getty Images Europe

Adrian Newey, ex ingeniero de Williams y creador del Red Bull cuatro veces campeón del mundo, entona todavía el mea culpa del fallecimiento de Ayrton Senna, tricampeón del mundo de la Fórmula 1 que perdió la vida en el circuito de Imola en San Marino cuando conducía el Williams FW16.

En el año 1994 el ingeniero trabajaba para el equipo de Grove en calidad de diseñador jefe. El piloto carioca, que luchaba por la victoria en la carrera de Imola, impactó a toda velocidad en un impacto contra el muro de la salida de la curva Tamburello que le costó la vida. Una pérdida que conmocionó a toda la Fórmula 1 y en especial a los presentes durante dicho Gran Premio, y todavía su muerte es el gran misterio de la historia de la competición del cual no se sabe su resolución.

Newey, que es director técnico del equipo Red Bull, ha publicado sus memorias en la élite del automovilismo bajo el título de "How To Build A Car" en las que reflexiona sobre lo ocurrido en aquella terrible carrera en Imola hace 23 años: "Siempre sentiré un grado de responsabilidad en la muerte de Ayrton, pero no culpa. Exceptuando sobre si la columna de dirección causó el accidente o no, el diseño del monoplaza no era el mejor y nunca debería haberse implantado en el coche en el que murió un gran hombre" aseguró Adrian.

Por otra parte, aseguró que también fue su culpa que en 1994 el Williams FW16 fuese menos competitivo que en 1993, motivo que provocó que Senna tuviese que forzarlo más para tratar de ser más rápido: "De lo que me siento más culpable es de que fastidié la aerodinámica del coche. Ayrton trataba de hacer cosas de las que el coche no era capaz" sentenció.