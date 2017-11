Max Verstappen quiere repetir la actuación de 2016 en Interlagos

Google Plus

Fuente: Getty Images

Max Verstappen no olvida su gran actuación en el circuito de Interlagos. Durante el Gran Premio de Brasil de 2016, en la que la lluvia fue el factor protagonista durante la carrera disputada en el Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo, el de Red Bull llevó a cabo una estrategia diferente a la de los demás y sorprender a todos con adelantamientos fantásticos y un ritmo de carrera sensacional que le permitió acabar en podio en aquella carrera que ganó Lewis Hamilton.

El holandés fue entrevistado en el medio norteamericno "The Drive" sobre su participación en la edición del Gran Premio del pasado año: "He disfrutado pilotando sobre mojado desde el karting. Fue un momento en el que te sientes cómodo en el coche y tienes un buen balance, y sientes una confianza enorme en ti mismo. Puedes frenar más tarde y más fuerte, lo cual es crucial en mojado, y en esa carrera tuve confianza en el coche, que al fin y al cabo, es lo más importante, lo cual me ayudó mucho para remontar".

De este modo, Verstappen quiere que de alguna manera se vuelvan a dar las mismas circunstancias para que pueda volver a ofrecer espectáculo y diversión a los aficionados dentro de la pista, aunque para ello la presencia de la lluvia durante el fin de semana, aunque no le haría mucha falta, ya que en sus dos últimas victorias - Malasia y México - se produjeron en seco.

El circuito de Interlagos puede ser incluso más favorable para las características de su RB13, ya que no es un cirucito con rectas largas y en el que la unidad de potencia no es un factor fundamental: "Creo que seríamos más competitivos en mojado, peor últimamente nuestro coche ha ido muy bien, y las mejoras en el combustible y los aceites nos han ayudado mucho" sentenció.