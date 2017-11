Las nuevas pruebas para 2018 satisfacen a McLaren

Google Plus

Fuente: Getty Images

El equipo de Woking ya ha empezado a trabajar en el próximo año, ya que será crucial para el futuro del equipo con la introducción del nuevo propulsor de Renault. Este cambio de etapa requiere grandes cambios que ya han empezado. Los ingleses introdujeron nuevas piezas en el pasado GP de México que parece que dan muy buenos resultados.

El jefe del veterano esquipo inglés, Zak Brown, se muestra muy esperanzado con las pruebas que ha llevado a cabo su equipo hasta el momento: “Casi todo lo que hemos desarrollado durante el año en la fábrica, luego funciona en el coche, así que tenemos una gran posibilidad de tener éxito”, ha contado para Motorsport.com.

Brown no se ha cortado y ha confesado que las simulaciones que han hecho hasta la fecha les acercan al equipo tetracampeón del mundo, Red Bull: “Nuestras simulaciones dicen que estamos cerca de Red Bull, quizás un poco mejor en algunas pistas y un poco peor en otras. Ellos han ganado dos carreras, así que somos cautos (para 2018). Se nos escapa una media sonrisa preparando el año que viene. Estamos emocionados”, si todas estas predicciones funcionan en 2018, en McLaren tienen motivos para estar contentos.

Zak Brown hablando con los jefes de Red Bull y Mercedes. Fuente: Getty Images

El director deportivo del equipo, Eric Boullier, también se ha pronunciado al respecto, aunque se ha mantenido cauto, ya que en 2018 se introducirán nuevos cambios, como la prohibición del “monkey seat” o el “T-wing”: “Nunca se puede tener fe absoluta por esto. Si las reglas fuesen completamente iguales diría que sí. Pero como hay algunos cambios el año que viene como el ‘T-wing’, el ‘monkey seat’ y algunas partes posteriores del coche, complican las cosas. Y además está el Halo, que es un desastre en términos aerodinámicos. Hay mucho trabajo alrededor de esto”, ha comentado el francés.

No obstante, a pesar de los cambios, Boullier confia en su equipo y en el trabajo que han estado haciendo durante los últimos años y ve posible luchar mano a mano con Mercedes, Ferrari y Red Bull: “Yo confío en el equipo y en lo que han hecho estos tres últimos años. No tengo ningún motivo para pensar que no puedan seguir haciéndolo”, ha concluido Boullier.