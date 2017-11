Valtteri Bottas: "Aprendí muchísimo de todo el equipo, de Lewis y de mis propios problemas"

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

Valtteri Bottas se convertía en el nuevo compañero de Lewis Hamilton tras la retirada inesperada de Nico Rosberg el año pasado. Ambos pilotos han construido en lo que llevan de temporada una relación de trabajo buena, sólida y amistosa entre ellos, y quizás este sea el principal motivo de la exitosa temporada que está consiguiendo la escudería Mercedes. Sin ir más lejos Hamilton se ha proclamado campeón del mundo esta temporada 2017, y su compañero de equipo Bottas está luchando para llevarse el subcampeonato.

Bottas ya se imaginaba como era Lewis Hamilton realmente, pero hasta que no lo vio trabajar de cerca, no se dio cuenta realmente “Siempre supe que era un buen piloto, pero nunca supe cuánto trabaja. Trabaja duro, pasa mucho tiempo con los muchachos en la carrera los fines de semana, visita la fábrica de vez en cuando. Realmente no lo conocía como persona, sólo sabía de él lo que había visto desde fuera. Este año he aprendido que es un tipo muy agradable, un ser humano normal, solo eso, como el resto de nosotros”, explicaba el de Mercedes. También quiso destacar que Hamilton no juega a la guerra psicológica: “buenos modales, es respetuoso y no juega contigo”.

Fotografía: Mercedes-AMG F1

Valtteri este año ha impresionado a todo el mundo tras lograr ganar dos carreras y desempeñando un papel clave para el equipo, ayudando de alguna forma a conseguir el cuarto título consecutivo de constructores, aunque ha sido superado por su compañero de equipo Hamilton que ha logrado nueve victorias, a falta todavía de terminar la temporada.

Bottas ha destacado en pistas con baja abrasión pero tuvo muchos problemas en otro tipo de pistas: “Este es el problema que he tenido en algunas carreras este año, especialmente después del parón veraniego, cuando llegaron circuitos como Spa, Suzuka o Malasia, que fueron donde más luché, pero el asfalto es más duro. Hay curvas largas, de alta velocidad, en las que pones más energía sobre los neumáticos. En un asfalto más liso puedes conducir de forma diferente, así que hemos visto un patrón ahí. He visto una dirección clara sobre qué cosas tengo que trabajar en términos de estilo de pilotaje, y como configuré el coche en ese tipo de circuitos. Definitivamente, de esas carreras que me han costado más, he aprendido mucho. Estoy seguro de que si volviera ahora lo haría mejor”, explicaba el finlandés.

Ya con un año de experiencia a sus espaldas en la Fórmula uno, Bottas volverá a estar con Mercedes hasta finales del 2018 junto a Hamilton. “Personalmente espero que sea un año mucho mejor. Aprendí muchísimo de todo el equipo, de Lewis y de mis propios problemas. Creo que si trabajo duro durante el invierno, analizo todo bien y comienzo la nueva temporada con un equipo que ya conozco, con un coche que ya tendré por la mano, todo irá mejor, porque esta temporada empecé de cero y no sabía nada. Espero mucho del próximo año”, zanjaba Valtteri Bottas.