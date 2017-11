Ecclestone: “Ferrari va en serio”

Foto: Zimbio | Mark Thompson/Getty Images Europe

El pasado 31 de octubre, la FIA tuvo una reunión con todos los equipos en París para presentarles toda la nueva normativa que entrará en vigor en la Fórmula Uno a partir de 2021. La idea es mejorar los motores actuales, para hacerlos más ruidosos y abaratar sus costes. Esto, para muchos equipos, entre ellos Ferrari, Mercedes, Renault, no está bien visto. De lo que más se queja Ferrari es de que no quieren techos presupuestarios, ya que este deporte está hecho para quienes pueden permitírselo.

La semana pasada también se hablaba de que, a partir de 2019, se introdujera un límite presupuestario, a modo de prueba de cara a 2021, y que un supervisor esté al tanto de que se respete este techo de forma interna. Toto Wolff habló de ello: “Tenemos curiosidad por ver lo que nos presentan. Nadie conocerá nuestras estructuras internas y procesos”.

La normativa no es definitiva, ya que la FIA ha abierto un periodo de 12 meses para perfeccionarla, pero las primeras impresiones no son positivas para Ferrari, Sergio Marchionne fue muy claro: “Espero que haya una disputa antes de que lleguemos a una solución”.

Berni Ecclestone, el exjefe de la Fórmula Uno, se cree las amenazas de Ferrari: “Si no pueden ganar, ofrecerán reglas nuevas. Si la normativa resulta que va a hacer a Ferrari sufrir y no pueden mantener el dinero, entonces se irán”, dijo en el periódico británico “The Independent”.

Ecclestone seguía diciendo: “No quieren techos presupuestarios en absoluto. Quieren gastarse lo que pueden permitirse gastar y siempre he dicho lo mismo. Si la gente no puede gastar, tienen que irse. Si hay sólo tres o cuatro equipos, entonces hay que hacer algo, pero hasta que pase eso, nadie va a hacer nada. Todos los equipos que digan que no se lo pueden permitir, no deberían entrar en la F1”.