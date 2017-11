Brown apuesta por Norris: "En Hungría nunca había visto a un piloto con tanto talento natural"

Google Plus

Lando Norris, test Hungría 2017 / Fuente: @LandoNorris

Mucho se ha hablado sobre quién podría ser el nuevo piloto reserva de la escudería de Woking de cara a 2018, pues Jenson Button ya no estará más con los británicos. Lo más lógico y razonable sería darle la oportunidad al joven piloto inglés Lando Norris; quien es miembro del programa de jóvenes pilotos de McLaren, y reciente campeón de la F3 Europea.

Sin embargo, también hay indicios de que de Daniil Kvyat pueda acabar con los de Woking, pues se sabe que para la próxima campaña no estará en Toro Rosso; aunque desde Williams han mostrado cierto interés en él debido a la retirada de Felipe Massa de manera definitiva.Zak Brown, CEO de McLaren, aseguró que Norris es toda una estrella, y que está “100%” seguro de que es el “Verstappen del futuro”. “En los tests de Hungría nunca había visto a un piloto con tanto talento natural", declaraba Brown en una entrevista para el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Según prensa británica, los de Woking harían oficial el nombramiento de su tercer piloto éste Gran Premio de Brasil. Sin embargo, fuentes internas de McLaren aseguran no saber nada: "El equipo no está en posición de confirmar nada ahora", comentaba un portavoz del equipo. Una de las posibilidades del retraso para nombrar a Norris piloto reserva, es el posible interés de McLaren en Kvyat, a quien Marko echó la cruz definitivamente tras sus duras declaraciones en México: "No sería una mala opción para cualquier equipo", comentaba Brown respecto al caso Kvyat hacia medios de comunicación rusos.

Además, Williams, quienes hicieron otro test para Robert Kubica, también barajan la posibilidad de contar con el ex piloto de Toro Rosso como titular para la próxima temporada, por lo que el lío para ver qué sucede con el futuro del ruso es realmente grande.