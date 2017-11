Próxima Parada: Interlagos, trazado de homenajes y recuerdos entrañables

Fotomontaje VAVEL (Fuente: Martin Velarde)

La Fórmula 1 se acerca a su fin con el campeonato de 2017 resuelto y con un claro vencedor: Lewis Hamilton. En un año en el que tan solo dos pilotos se han disputado el título mundial, la competición afronta su breve etapa de transición hasta el fin de semana del 26 de Noviembre, cuando el Gran Premio de Abu Dhabi pondrá punto y final a la sexagésimo octava edición de la que es por excelencia la competición élite del automovilismo.

Aunque no haya en juego, hay motivos suficientes para disfrutar del espectáculo y por tanto, de una buena carrera para los aficionados. Este Gran Premio de Brasil 2017 servirá para rendir tributo a Felipe Massa, que disputará, ahora sí, su última carrera en Fórmula 1 delante de su gente - será la penúltima debido a que falta todavía la carrera en Yas Marina - y la afición que acuda al Autodromo Jose Carlos Pace querrá homenajear a un piloto que en 2008 estuvo apunto de saborear la gloria en casa y que en el último suspiro se quedó con la miel en los labios porque un joven piloto británico llamado Lewis Hamilton acabó con sus opciones de mundial pese a haber ganado.

Interlagos, territorio Prost

Ni Jose Carlos Pace, ni Felipe Massa, ni Nelson Piquet, ni tampoco Ayrton Senna, que tiene en el circuito una curva dedicada a él en forma de S y una pista de karting en el Autodromo de Sao Paulo. Es un francés, nada más y nada menos que Alain Prost, tetracampeón del mundo, el piloto con más victorias en el trazado brasileño, con seis. De los pilotos actuales, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton están empatados a dos triunfos, mientras que pilotos como Fernando Alonso, campeón del mundo, nunca ha conseguido vencer en el Autodromo Jose Carlos Pace.

Más allá de las victorias, Interlagos ha recogido momentos para el recuerdo, como el adelantamiento de Montoya a Schumacher, el adelantamiento de el kaiser a Raikkonen en 2006, o la lucha por el mundial en los años 2007 y 2008.

2005, la confirmación de una leyenda

Quien no recuerda la carrera de Interlagos de 2005. A Fernando Alonso le valía con firmar un podio para proclamarse campeón por primera vez con el equipo Renault. Aquella carrera la ganó Juan Pablo Montoya, aunque el asturiano finalizó tercero y consiguió su primera corona en la Fórmula 1. Luego vino la famosa celebración del 'We are the champions' dentro del coche y los gritos de euforia de "toma".

Imagen de la carrera en Interlagos del año 2005. Foto: Twitter F1

Al año siguiente, Inerlagos le devolvió otro gran recuerdo, que fue proclamarse campeón, aunque las condiciones para conseguir su segunda corona fueron más fáciles. En lugar de un podio, solo le hacía falta un punto para ser campeón y lo logró, gracias a que en Suzuka Michael Schumacher abandonó y el español logró vencer y darle la vuelta al campeonato.

Análisis del circuito

Junto a Mónaco y Hungría, el Autodromo Jose Carlos Pace es uno de los trazados más cortos del calendario. Presenta un total de 4.309 metros de longitud y es un trazado en el que en carrera se dan un total de 71 vueltas y se gira al contrario de las agujas del reloj. Tiene un total de 15 curvas, de las cuales diez son a izqueirdas y cinco a derechas. Se trata de un circuito muy técnico y físico, de máxima exigencia para los pilotos, ya que exige una concentración absoluta.

Imagen del circuito de Interlagos desde el cielo. Foto: Twitter F1

Para aquellos coches cuya unidad de potencia no es fiable ni potente es un circuito que se puede ajustar a sus exigencias y que puede resultar incomodo a aquellas escuderías más fuertes. Destaca la recta principal en subida que desemboca en la S de Senna.

Compuestos y previsión meteorológica

Pirelli ha anunciado los compuestos para el Gran Premio de Brasil y para el de Abu Dhabi. Para este Gran Premio en concreto, el proveedor oficial de neumáticos ha escogido los neumáticos superblando, blando y medio.

En cuanto a la mateorología, se esperan lluvias tanto en la jornada del viernes con los entrenamientos libres como el sábado en la clasificación. Salvo imprevisto, la carrera se disputaría en seco, aunque el elevado porcentaje de humedad provoca que la probabilidad de lluvia aumente por encima del 50%.