Previa de Sauber en el Gran Premio de Brasil: con la ilusión por bandera

Google Plus

Fuente: Mark Thompson/Getty Images

Con el Mundial sentenciado a favor de Lewis Hamilton, da la sensación de que ya no hay nada que ver en Fórmula 1 de cara a estas dos carreras que se disputarán en Brasil y en Abu Dhabi, aunque nada más lejos de la realidad.

Muchos equipos se disputan las últimas posiciones del Campeonato Mundial de Constructores, como es el caso de Sauber. El equipo suizo se juega no quedar último en la clasificación y en 18 carreras solo ha sumado cinco puntos, conseguidos todos ellos por Pascal Wehrlein, que consiguió puntuar en los Grandes Premios de España y Azerbaiyán.

Por mucho que la situación del equipo a día de hoy sea enormemente complicada por el escaso presupuesto y las limitaciones del monoplaza, confían en poder dar la sorpresa en estas dos últimas citas del campeonato mundial y dejar en evidencia el trabajo de McLaren-Honda durante 2017.

Pascal Wehrlein

Foto: Clive Rose/Getty Images

El piloto alemán, que no continuará en el equipo de Hinwil la próxima temporada, tiene antew sí un reto mayúsculo, y no es otro que demostrar que tiene la madera suficiente para convencer a los jefes del equipo Williams de que puede ocupar el asiento de la escudería de Grove el próximo año. De hecho, con Pascal se produce una peculiar situación. Ha sido el único piloto que ha conseguido meter a Sauber dos veces en puntos y de manera sorprendente, en Sauber le han dado la oportunidad a Marcus Ericsson por cuarta vez y el sustituto del germano será el vigente campeón de Fórmula 2 Charles Leclerc.

A pesar de ello, tiene una oportunidad única de redimirse en un circuito que no es muy exigente con las unidades de potencia más débiles, o incluso si se da una carrera tan rocambolesca como la de Azerbaiyán en la que ocurrió de todo puede sorprender a propios y extraños finalizando entre los diez primeros

Marcus Ericsson

Foto: Sauber F1 Team

El danés se ha asegurado su continuidad aunque es uno de los pilotos - por no decir el único si contamos que Hartley y Gasly se han incorporado hace poco al Mundial - que no ha sumado ni un solo punto en las 18 carreras disputadas hasta la fecha. Hasta un total de nueve abandonos en 18 carreras, los mismos que Fernando Alonso en este 2017. Un dato que contrasta, por ejemplo, con los cuatro abandonos que Pascal Wehrleinha sufrido y con los cinco puntos que el germano ha sumado para los intereses de Sauber esta campaña.

Aun así, tiene mucho que decir en estas dos últimas carreras para ayudar a Sauber a no ser la última escudería del Mundial de Constructores y tampoco a ser el único piloto que no ha sumado ni un solo punto esta temporada. Además, debe demostrar que es válido para competir en Fórmula 1 el próximo curso y que la escudería suiza no piensa en otros pilotos de cara al futuro.

Lo tiene muy complicado, por no decir prácticamente imposible quedar como la última escudería del Mundial, aunque por ilusión y convicción a la hora de hacer su trabajo no será.