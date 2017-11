El debate: ¿colocar el halo: acierto o un error?

Google Plus

El halo será el sistema de seguridad que se implantará en los coches de Fórmula 1 el próximo año con el fin de garantizar la seguridad de los pilotos. Desde el accidente de Ayrton Senna en 1994 no ha habido consenso entre FIA, Fórmula 1 y equipos para buscar una medida que pueda poner punto y final a los problemas de seguridad.

LA FIA anunció su implantación hace unos meses el pasado verano a través de un comunicado oficial en su página web. Consistirá en un aro que protegerá la cabeza del piloto tanto frontal como lateralmente de posibles impactos de objetos medianos y grandes. A pesar de que la FIA garantiza su total seguridad, parece ser que en el paddock se hacen todos la misma pregunta.

¿Acaso la seguridad debe ceder a la estética? (Oriol Muñoz - @orimotor)

Desde hace ya varios meses el halo es un hecho confirmado en los monoplazas de F1 a partir de 2018. El halo ha sido quizás el elemento que más polémica ha creado a desde su aparición. ¿Por qué su uso? El halo se introducirá por motivos de seguridad e intentará que los trozos de monoplazas desprendidos por cualquier motivo golpeen en la cabeza de algún piloto. Quizás, con elhalo, la pesadilla de Massa en Hungría 2009 se podría haber evitado gracias a este elemento. ¿Quién sabe?

Durante esta temporada se ha como las diferentes escuderías han sido obligadas a probar diferentes propuestas para proteger el cockpit. A parte del halo se ha probado el shield, una especie de escudo de cristal que se ponía justo delante del piloto. Algunos pilotos lo probaron, entre ellos Sebastian Vettel, quien afirmaba que tras unas vueltas se empezaba a marear. No se puede conducir un F1 sin una visión perfecta. En cambio, el halo parece que no da problemas de visión, al menos eso afirman los pilotos.

La introducción del halo también abrió debates dentro del paddock por diferentes motivos como el de la estética. Varios se posicionaron a favor como es el caso de Fernando Alonso o el mismo Vettel. Otros, como Verstappen o Magnussen, admitieron que no les gustaba la idea. Pero todos compartían una idea: si hace más segura la F1 hay que aceptarlo. ¿Acaso la seguridad debe ceder a la estética?

Al final, como todo cambio, gustará más o menos, pero en este caso es para evitar posibles catástrofes por lo que hay que dejar de lado el diseño. Hace varios años, cuando se introdujo el HANS ya salieron muchas voces críticas y varias quejas desproporcionadas, pero hoy en día está más que asentado. Se considera indispensable. Imaginad el accidente de Alonso en Australia 2016 sin HANS. ¿Horrible, verdad? Y ya no hablemos cuando el cinturón de seguridad pasó a ser obligatorio.

"Si hace más segura la Fórmula 1, ¿acaso la seguridad debe ceder a la estética?"

Correr a más de 300km/h en un monoplaza ya es arriesgado de por sí, de eso no hay duda. El argumento en contra del halo que afirma que la F1 es sinónimo de riesgo da aún más poder a su aplicación. Estamos hablando de seres humanos que cada vez que salen a pista ponen en riesgo su vida. No existe el riesgo cero y por ello, tanto la FIA como los fans, deben velar por máxima seguridad posible para esos héroes que salen a pista y hacen disfrutar a la afición como niños.

La F1 es quizás el deporte más tecnológico y minucioso de nuestro tiempo y por ello debe constar una evolución continua. Al final, el Gran Circo es puro espectáculo y adrenalina, pero esta tensión que pone a 100 obliga a otros protagonistas a poner sus vidas en peligro. Todo espectáculo conlleva una seguridad equitativa. No hay que obsesionarse con la estética y tampoco hay que pasar de largo de lo que realmente importa, la seguridad.

Ya es hora de que en este deporte se piense por la seguridad de los pilotos y no ocurran más accidentes que puedan costarles la vida.

El halo rompe con la estética de los monoplazas de Fórmula 1 (Ariadna Ramírez - @AriadnaRV7)

La batalla entre los partidarios del halo y los detractores de él lleva siendo un tema de conversación principal entre los aficionados a la Fórmula 1 desde que se anunció su inminente incorporación en la categoría reina. Parece ser que, finalmente, la introducción de este artilugio de fibra de carbono aparecerá ante nuestros ojos en la temporada de 2018 y eso inquieta a algunos pilotos por diferentes motivos.

Para empezar, la incorporación del halo al monocasco de los Fórmula 1 se ha aplazado ya en diversas ocasiones y los motivos de estas demorados son sobradamente conocidos por todos. Sí, el halo es feo y rompe totalmente con la estética agresiva y veloz que tiene y debe de tener un monoplaza de Fórmula 1. Los propios pilotos, antes de que la FIA les pidiera explícitamente que no hablaran negativamente del halo en los medios de comunicación, reconocieron que era feo.

Sobre la mesa había opciones mucho más interesantes, estéticamente hablando, que el halo. Un ejemplo claro sería el famoso shield que debutó Red Bull en el Gran Premio de Rusia de 2015. Este escudo era mucho más coherente con la estética de los monoplazas y gustó a muchos más miembros del paddock. El problema es que su aplicación no podía ser inmediata, ya que había que mejorar algunos aspectos.

Max Verstappen, uno de los pilotos que se ha posicionado en contra del halo. Foto: Mark Thompson/Getty Images

Ahí es donde yace el problema con el halo. La FIA ha querido aplicar un método que proteja más al piloto con tanta rapidez, que se han obcecado con la primera opción que les ha llegado a la mesa y no han querido mirar más allá. Es cierto que el “escudo” no hubiera podido ser implantado con tanta rapidez, pero hubiera gustado a muchos más aficionados, pilotos y jefes de equipo y eso no le hubiera ido mal al deporte, después de la crisis en la que está sumergido.

Como reza el dicho, las prisas nunca son buenas compañeras. Bueno, quizás en el caso de la Fórmula 1 eso no tendría mucho sentido, pero decisiones como el halo, que afectan tanto a la imagen del deporte, se han de tomar de una manera consensuada y no a la ligera. Además, uno de los atractivos de la categoría reina del automovilismo es el peligro y, aunque por llevar un halo la situación no dejará de ser menos peligrosa, a algunos les puede cambiar la percepción del deporte.

"La Fórmula 1 debería aprender de sus errores y pensar mejor en un diseño que proteja a las estrellas del deporte"

A pesar de todo, si este invento consigue salvar, aunque sea solo una vida, habrá merecido totalmente la pena y todo el mundo se olvidará de si es o no bonito. Pero las cosas se pueden hacer mejor. La Fórmula 1 debería haber aprendido de sus errores y tendría que haberse pensado mejor el diseño con el que pretendían proteger a las estrellas del deporte. Tal vez, con el tiempo, todo el mundo se acostumbrará y gustará a ambas partes, de aquí a muchos años, pero, a priori, el halo parece que será otro error de la Fórmula 1 con el que tendrán que lidiar.

Siempre hay una puerta abierta para contemplar otras medidas de seguridad más eficaces e, incluso, que no rompan con la estética de los monoplazas.