Lewis Hamilton: “Ross Brown fue quien me convenció para fichar por Mercedes”

El nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha contado que fue el nuevo director deportivo de la categoría reina, Ross Brawn quien verdaderamente le aconsejó que fichara por Mercedes en 2013. Nikki Lauda siempre había contado que el mérito del fichaje del piloto inglés por la escudería alemana era suyo, pero ahora el inglés ha desvelado la verdad.

En diversas ocasiones el mítico expiloto y ahora asesor de Mercedes, Nikki Lauda, ha dicho que el fichaje de Hamilton se gestó alrededor del Gran Premio de Singapur de 2012, pero Hamilton ha contado que: “Me encanta Niki y tengo una gran relación con él, pero la verdad es que no fue él quien me convenció para ir a Mercedes. Fue Ross Brawn", ha confesado el tetracampeón del mundo.

El piloto inglés cuenta que su marcha a Mercedes la acabó de decidir en una visita que Brawn hizo a la casa de su madre: “Ross vino a la casa de mi madre y tomamos un té en la cocina. Me pregunté: '¿Por qué me quiere en su equipo el tipo que veía por la tele, el tipo que trabajaba con pilotos como Michael Schumacher?' Ese fue el día clave que me convenció de ir a Mercedes”, ha relatado para la televisión brasileña Globo.

Mercedes y Hamilton son sinónimos de victoria. Juntos han protagonizado una era histórica del Gran Circo, pero como todo tiene su final, y Hamilton ha confesado que no cree que esté muchos más años metido en el mundo de la Fórmula 1: “La pregunta es cuánto tiempo más quiero comprometerme con este deporte. Sé que no será mucho más, porque quiero hacer otras cosas, como tener una familia o tener un negocio. Hay otros retos para mí”, ha concluido el inglés, que en diversas ocasiones ha afirmado que la música es su siguiente gran objetivo.